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限貸令壓頂房市陷困境　青安卡關、房仲退場、建案喊卡

記者陳筱惠／綜合報導

自2024年9月第七波限貸令上路以來，台灣房市進入空前壓力期，《ETtoday新聞雲》盤點限貸令下的房市亂象，消費者、建商、銀行與營造供應鏈，皆受到這波信用政策與市場冷卻交錯影響，形成四大產業鏈承壓的房市困局。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

▲中央銀行,央行,中華民國的國家銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲自2024年9月第七波限貸令上路以來，台灣房市進入空前壓力期。（圖／記者謝婷婷攝）

政策針對法人購屋、多戶持有、高價住宅與建商餘屋全面下修貸款成數、取消寬限期，並疊加銀行面臨《銀行法》第72-2條限制，房貸總額不得超過存款總餘額30%，導致各大銀行房貸審查明顯趨嚴，放貸緊縮效應不僅限於高資產族，連被定位為首購支持方案的「新青安」貸款也傳出多起「有資格卻難核貸」的實際亂象。

▲▼ 銀行貸款，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲銀行內部風險控管趨嚴，無法順利完成申請或是貸款成數降低。（圖／資料照）

首購族深陷「貸不滿」、「撥不出」、「鑑不高」三重關卡

雖然新青安政策主打貸款成數最高可達8成、寬限期5年等優惠，但實務操作卻面臨多重門檻。台中一位購屋者，在向公股行庫申辦新青安時，遭行員以年薪門檻「核貸機率低」為由勸退，也出現即便其收入已符合政策標準，仍因銀行內部風險控管趨嚴，無法順利完成申請或是貸款成數降低，或是需要搭配房貸壽險才能「通關」的情況。

另外，也出現消費者2年前購入總價1500萬元的預售屋，原規劃申請新青安房貸1000萬元，搭配一般型首購房貸200萬元，不料實際辦理時，銀行僅願承作新青安部分，並要求一次補齊200萬元差額，因無法籌措額外資金而放棄青安方案。

台中林先生則分享自身經驗，4年前購置首購型預售屋時貸款可達8成，但因目前名下已有祖厝與一戶住宅，等同成為第三戶購屋者，如今銀行僅願意承作200萬元，其餘款項須以現金支付，代辦費、鑑價費加總後自備款逼近8成。

為了完成購屋，他被要求提供5年內所有資產紀錄，先賣出股票、再向親友借款，並處分其他資產才得以湊足資金，他坦言：「現在銀行查得非常嚴格，沒有家庭支援的購屋者幾乎無法應付這波壓力。」

▲▼房仲,看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲限貸令壓縮資金流動性，加上信心尚未回穩，中古市場交易明顯降溫。（圖／資料照）

房仲退場、交易急凍　六都移轉量大跌

限貸令壓縮資金流動性，加上信心尚未回穩，市場交易明顯降溫，2025年第一季全國新增房貸核准量創下7年新低，各大仲介業者也觀察到成交量大幅萎縮，投資型產品幾近絕跡，自住與首購族成為主力，但整體買氣仍顯不足。

21世紀不動產資深經理沈政興指出:「目前市場極端化明顯，買方不是非常有錢、信用佳、職業穩定的高端客層，就是申請青安的首購族，介於中間的自住族群多數選擇觀望或暫緩。許多仲介甚至選擇暫時離開市場，成為近期業界真實寫照。」

在租屋市場方面，政府推動租屋補助與實價登錄政策後，房東被要求追溯5年內租金紀錄並補稅，若未如實申報將面臨全國歸戶與高稅負，擁有3戶以上出租房產者稅率門檻提高，對成本造成實質衝擊，進一步推升租金水平。

另一名因房市衝擊而轉做租件的房仲分享，以台中一中街為例：「過去套房月租行情約6000元，近年已普遍上漲至1.2至1.3萬元，反映出成本轉嫁現象，租金與房價雙雙墊高，變成『租也貴、買也難』的困境，持續壓縮年輕族群的居住選項。」

▲▼ 高雄,小港,看屋,看屋照,預售, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲在寶佳大軍領頭降價後，其他建商也出現裝潢升級、贈送家電、限時優惠等讓利機制，市場價格鬆動趨勢已成明顯態勢。（圖／資料照）

建商宣布不購地　寶佳帶頭掀價格修正潮

建商資金回籠壓力持續升高，2025年5月，寶佳機構宣布旗下全台案場全面降價15%至20%，並非促銷性質，而是實質下修售價；此舉成為市場觀察的分水嶺，也被視為壓低區域實價登錄的主因之一。

以台中機捷特區為例，寶佳旗下新案開出「4字頭」單價，較原區域均價56萬元下修近2成，每戶讓利約300萬元；另有消息指出，部分地區建案甚至針對已成交戶提供補貼，作為穩定社區價格的手段。

在寶佳大軍領頭降價後，其他建商也出現裝潢升級、贈送家電、限時優惠等讓利機制，市場價格鬆動趨勢已成明顯態勢。
另一方面，經歷營建股股東會，不少上市櫃已經宣布停止購地計劃，主因就是土建融貸款不友善，包含一直延續的購地18個月需動工、高利率、營建房地產相關產業風險係數提高，尤其是重劃區土地，購地幾乎要達8成現金，也讓建商大呼吃不消，「不想再幫地主打工」。

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲營造端承壓的同時，建材供應鏈亦面臨讓利壓力。（圖／資料照）

營造與建材鏈連鎖反應　高田停工成警訊

資金斷鏈風險也開始向下游傳導，桃園地區營造廠「高田營造」於2025年6月傳出旗下10件建案全面停工，總案量逾10億元，包含8件住宅案與2件公共工程，據了解，案場多為小基地危老重建案，合作建商因資金斷鏈無法支付工程款，導致營造單位不得不停工。

營造端承壓的同時，建材供應鏈亦面臨讓利壓力，寶佳、麗寶等大型建商已要求供應商調降報價5%至10%，否則不排除調整進場順序或重新洽談合作；在原物料成本尚未大幅下跌的情況下，建材業者利潤遭擠壓，部分中小廠商出現限縮產能或減接訂單的保守態度。

▲▼竹北房市,竹北鳥瞰,竹北遠百 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲接下來房市是否能止跌回穩，將高度取決於政府是否進行政策微調，以及產業鏈能否達成自救平衡。（圖／資料照）

政策與資金雙殺考驗市場底線、房市止跌回穩還是一路崩跌

當前房市已不僅止於買氣低迷，而是形成從買方信貸壓力、建商讓利回籠、營造停工、建材降價的多重衝擊迴圈，特別是政策性打房效應疊加租稅制度與信貸制度調整，讓中產購屋族與小型營造商首當其衝，進一步壓縮市場活絡空間。

接下來房市是否能止跌回穩，將高度取決於政府是否進行政策微調，以及產業鏈能否達成自救平衡。短期內，市場預期仍將持續盤整，並進入一段以價格、稅制與信貸重組為核心的轉型階段。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

關鍵字：限貸令房市亂象青安貸款卡關房仲退場潮建案停工房市寒冬政策首購族困境建商資金斷鏈信貸收緊

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