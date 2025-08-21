「30年老屋vs新成屋」怎選？網一面倒挺這邊：空間差太多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，最近陷入買房選擇困境。手上已有一間屋齡30年的電梯大樓，室內41坪、無限洞距，若重新裝潢，花費約需500萬。但也正在考慮直接賣掉，轉買一間25坪、景觀普通的新成屋，裝潢也能做得漂亮，兩者該選哪個？不少人給出中肯分析，結果一面倒選擇「老屋」。

這名網友在PTT的home-sale板發文，提到目前擁有一間41坪的老屋，屋齡雖達30年，但結構與空間不錯，若花500萬裝潢，可以打造成夢幻豪宅。但他也有另一選項，就是乾脆賣掉老屋，換一間坪數較小、但全新無需翻修的新大樓三房，並同樣做漂亮裝潢。他好奇大家會怎麼選，也希望聽聽網友意見。

多數網友力挺保留老屋，「一家四口還有兩貓，只能選老屋，捨得裝潢再花錢」、「至少使用坪數比較大」、「一家四口住鳥籠會很痛苦」、「才30年，老什麼老」、「裝潢如果沒留空間，很快會後悔」。

也有人認為取決於個人能力與需求，「有能力處理裝潢就選老屋，沒能力就買新屋，裝潢問題比較少」、「老屋裝潢一坪10萬up，你算算看划不划算。」還有人表示，「看家裡東西多不多吧，新房裝潢比較容易」、「有的人家裡就沒什麼東西，買那麼大幹嘛？」、「我家30多坪住2人，做料理甜點時就覺得太小了」。