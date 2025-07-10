新竹「66年薑母鴨」賣掉　在地人近億無貸款拿下

▲新竹薑母鴨名店「帝王食補西門店」以9843萬元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

新竹薑母鴨名店「帝王食補西門店」以9843萬元交易，建物屋齡66年，也是竹市今年目前最老的交易。專家分析，本次交易主要看中改建價值，土地移轉96.5坪，換算單價102萬元不貴。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市北大路上「帝王食補西門店」薑母鴨店以9843萬元交易，該建物屋齡66年，也是今年目前新竹市最老的建物交易，目前該店還在營業中。

據實登資料顯示，本次交屋還包括了隔壁透店，建物共移轉約60坪，土地則移轉了96.5坪，單看土地單價102萬元。經查，買方為張姓自然人，戶籍登記在新竹，以無貸款拿下。

台慶不動產新竹三民金澤加盟店東杜文分析：「本次新聞討論的透店位於西門國小正對面，距離火車站不遠，地段不錯，屬新竹舊市區，生活機能佳，開發潛力可期，以此點位來說，未來新推案單價可達65~70萬元水準。」

▲新竹舊市區土地供給、新推案相當稀少 。（圖／記者項瀚攝）

杜文表示：「園區客買房，主要選擇關埔重劃區，新竹舊市區開發得早，而新竹舊市區土地供給、新推案相當稀少，房市交易以在地客為主，但近年許多建商已紛紛整合老屋，未來會有更多個新建案亮相。」

吉田開發建設副總蔡耀德表示，本次交易土地為第二種商業區，容積率較高，每坪地價102萬元不貴，且周邊還有其他透店，可進一步整合，改建效益高。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」