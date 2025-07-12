寶佳降價15~20%是空包彈！　業者揭退款案真實市況

▲近日寶佳降價成為新聞焦點，但寶佳也出面證實，「全面降價」並非事實。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

近日寶佳降價成為新聞焦點，但寶佳也出面證實，「全面降價」並非事實，不過，確實也有部分個案降價。代銷業者坦言，出現降價的案子多是去年代銷高價搶案，溢價太多，如今只是降回相對合理價，而919後接的案子降價機會不高，因為以當前市況來說，降價也拼不到量，效益不大。

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近日一則Line對話瘋傳「寶佳全面降價15~20%，配合的代銷都收到通知了」，不過這消息遭到駁斥，寶佳體系的建商鴻築建設發出聲明，強調「此為不實謠言。」

然而，雖然寶佳不是全面降價，但確實有部分個案下調價格，甚至是退錢給第一波已購戶。日前《ETtoday新聞雲》就報導，台南善化某個案發出此情況，且向建商求證確有此事，只不過每戶退錢幅度沒有到200萬元這麼多。

長年與寶佳配合的代銷業者也說：「全面降價並非事實，據悉，目前只有台南、台中少部分個案降價，其他有許多個案並非完全賣不動，且前期也已銷不少戶，並無降價的狀況。」

房市專家何世昌表示，寶佳是大規模量產型建商，更是「市場派」建商，在定價策略上會隨著景氣起伏作彈性調整，有別於「品牌派」建商固守價格，「但觀察寶佳過去以來的價格策略，若出現降價，通常是『循序漸進』式降價。」

何世昌進一步分析，回顧過去，寶佳降價主要發生在個案調整、餘屋出清，以及房市全面反轉，就像是2014下半年~2017年時期，「不過從去年Q4至今，全台房市仍未全面反轉，比如說寶佳大本營桃園市，或者是新北市等地市況相對穩健，多數建案售價沒有調整。」

▲寶佳降價主要發生在個案調整、餘屋出清，以及房市全面反轉。（示意圖／記者湯興漢攝）

曾在台灣前3大房產集團擔任研究員20年的管清智表示：「以日前台南調整價格的建案來說，主要是因為代銷在去年高價搶案，溢價達15~20%，如今只是降回相對合理的價格。」

管清智坦言：「現在房市冷清，主要不是價格問題，而是貸款困難、信心面的問題，建商代銷進一步降價的幫助不大，目前看到的所謂『降價』，只是刨除去年景氣大好時的期待值，估去年919之後代銷接到的案子，不會明顯下調價格，效益不高。」

至於部分個案降價後，是否可能衝擊到土建融，甚至賠錢？

其他代銷業者表示：「寶佳許多推案土地都在早年取得，成本低，按照降價前要賣的價格來說，利潤較高。但近兩年買的土地，因為土地成本高，若價格出現2成以上的跌幅，建商會出現賠錢的狀況。因此，趨勢性的停工緩建已經開始。」

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