台南建案已購客每戶退200萬消息瘋傳　建商回應了

▲台南新建案傳降價，並直接退錢給已購客。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

房市景氣不佳，網路上瘋傳台南新建案退錢給已購客，每戶達200萬元。該建商回應，依市場狀況，個案價格確實有調整，但幅度與網上流傳的有落差。專家表示，房市不佳時，個案銷售停滯，建商希望降價求量，在已銷戶數不多的情況下，確實可能直接退錢，避免「讓第一波消費者買到最貴。」

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房市景氣不佳，近日在Line群組上瘋傳一則消息，台南正在銷售的新建案，祭出退錢給已購戶政策，每戶退200萬元，等於是打了85折。

經查該案位於善化區，基地上千坪，總計近200戶量體，規模不小，在今年Q1開案，目前實登揭露約10戶，平均成交單價41.5萬元，總價帶則約在1400~1900萬元。

《ETtoday新聞雲》記者求證該建商，建商證實退錢，但強調：「個案的定價策略，均配合政府政策方向，並依區域市場行情調整，至於調整幅度依各戶條件、狀況而有不同，針對網路上所說的每戶調整200萬元，與實際狀況實有落差。」

▲網友瘋傳退款建案群組對話。（圖／網友提供）

房市專家何世昌表示：「市場急速冷卻時，個案銷售緩慢，建商勢必會希望降價求量，而若已購戶數量不多、後面待售賣壓又不小的話，建商索性直接退錢給已購客，避免『第一波客戶買到最貴』的情況，也加速後面去化。」

何世昌表示：「過去在房市景氣遇到反轉的時候，確實有建商會那麼做，但數量不算太多，這波預期也不會所有建商都進這種做法，只能說退錢給已購戶的建商，是佛心來著。」

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