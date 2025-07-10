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海線重劃區供給破萬戶　神秘盒狀建築成形「大賣場來了」

記者陳筱惠／台中報導

通常大賣場進駐被視為區域進入「生活機能成形」的關鍵里程碑，近期梧棲區四維西路、大仁路二段，2塊地號共計905坪，建物已經成形，而在地業者指出，全聯福利中心即將進駐，租金不低於45萬元。

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▲▼ 梧棲,全聯,梧棲房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲通常大賣場進駐被視為區域進入「生活機能成形」的關鍵里程碑。（圖／記者陳筱惠攝）

台中海線新市鎮中心，因「前店後廠」的規劃，讓區域房市一路往前衝，根據統計，規劃是9宮格的新市鎮中心，發展以來已經供給萬戶，也讓全聯選在海線設旗艦據點。

大賣場進駐，被視為對區域人口成形的「信心背書」。在地代銷業者廖先生說：「賣場一向精算選址，須達一定居住密度與穩定消費力才會進場，因此一旦進駐，不僅象徵生活機能補足，也意味人口已具規模、居住動能成形。對建商而言，賣場落腳不只是生活便利的提升，更是購屋族對區域未來發展的信心來源。」

▲▼ 梧棲,全聯,梧棲房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市新市鎮中心，發展以來已經供給萬戶，也讓全聯選在海線設旗艦據點。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，這塊位於梧棲區四維西路、大仁路二段，2塊地號共計905坪，興建919坪建物，起造人為宬慶投資，以在地行情來說，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜分析：「周邊土地帶建物的租金每坪來到300~500元，該建物若已900坪計算，月租金將不低於45萬元。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

紀光烜表示：「新市鎮重劃區近年吸引多家品牌建商進駐推案，總供給量達萬戶，隨著預售案陸續交屋、人口逐步遷入，以該區來說要到公有市場還有一段距離，加上消費習慣的改變，超市型的賣場，相對有利發展。」

▲▼ 梧棲,全聯,梧棲房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新市鎮重劃區近年吸引多家品牌建商進駐推案，加上消費習慣的改變，超市型的賣場將成為生活機能主要供給。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然，海線向來為台中人口移入的重要板塊，尤其在中科擴建、港區建設與軌道經濟加持下，區域發展腳步明顯加快。但近期房市確實買氣不佳，代銷業者廖先生也說：「海線發展有目共睹，近期更多有『不用3字頭』就可入手的新案釋出，反而成為這波不景氣下的受惠者。」

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關鍵字：梧棲區台中新市鎮大賣場進駐全聯生活機能

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