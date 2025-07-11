南港機廠社宅2區都審通過！　288戶估「年底開工」

▲南港機廠社宅2區預計年底開工、2029年完工。（圖／台北市都發局）

文／中央社

台北市都審會10日審議南港機廠社宅2區案，委員認為應設頂樓農園等，討論後通過。市府規劃低樓層有社福設施，7樓以上設288戶社宅，半數為2房型，年底開工、2029年底完工。

▲南港機廠社宅2區鳥瞰。（圖／台北市都發局）

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台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會開會討論包含南港區南港機廠基地社會住宅2區新建工程等案，其中審議忠孝東路7段附近的南港機廠社宅2區案，有委員提出街角應種大型樹木、頂樓增設農園等建議。

都審會委員說，看過申設單位提供資料，發現屋頂規劃綠化區幾乎都是種植多肉植物，因許多北市社宅都設屋頂農園，建議此案增設農園。

另有委員表示，忠孝東路7段與忠孝東路7段124巷的街角，可改種大型樹木，因台北夏季溫度高，種大型樹木可提供過馬路行人遮蔭。

申設單位回應，將依委員建議在街角種植大型樹木，後續會與交通局討論調整行人穿越線號誌，並針對其餘委員建議進行修正。

此案討論前，兼任都審會主委、副主委的台北市都發局長簡瑟芳、副局長劉美秀依北市都審委員會設置辦法，自行離席迴避，由其餘委員代理主持。

南港機廠社會住宅2區新建工程案經都審會討論後，要求申設單位修正提案內容後再把相關資料送審，此案就通過。

都發局會後補充，南港機廠社宅2區新建工程案經都審會審議通過後，預估今年底開工、2029年底完工，統包工程契約金額為新台幣48.2億餘元，基地面積7.8萬餘平方公尺。

都發局表示，南港機廠社會住宅2區興建完成後，1樓為開放空間與商店、2至5樓為社福設施、6樓為多功能空間且設置銜接1區5樓開放平台的天橋、7樓以上為社宅共288戶。社宅有半數為2房型，另規劃套房、1人房、3人房型。