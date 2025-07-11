中和360坪辦公室上億交易　16字超罕見實登備註

▲中和出現單層上億元的廠辦交易，有趣的是，實登備註「買方購入後無條件贈與公益團體使用」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中和出現單層上億元的廠辦交易，有趣的是，實登備註「買方購入後無條件贈與公益團體使用」，相當罕見。經查，本次交易應與「發一崇德」一貫道體系有關。地政士分析，這樣備註的原因在於節稅。

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近期實價揭露，新北中和中山路二段廠辦2樓整層以1億422萬元交易，權狀359坪，含車位6個。有趣的是，該筆實登備註「買方購入後無條件贈與公益團體使用」，相當罕見。

經查異動索引，賣方為冠彰建設，買方則為3位自然人。該廠辦為「崇德發集團」大樓，屋齡6年、樓高7層，記者實地走訪，1樓、3樓皆為崇德發旗下的餐廳、咖啡廳，詢問櫃台人員2樓現況，對方僅表示「目前是當作我的的倉庫、員工訓練使用。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，該區屋齡20年以上的廠辦案單價已達3字頭水準，本次「崇德發大樓」2樓戶拆算單價約34萬元，略低於周邊行情，該廠辦看似為集團整棟自用，本次交易不排除是關係人交易。

邱鼎峯進一步表示：「過去確實有企業主購入不動產，再贈與給宗教團體的案例，而觀察崇德發集團有相關的公益、基金會團體，並與宗教元素有關，因此推測本次交易是基於稅務考量，贈與給自家公益團體使用。」

▲研判本次中和廠辦交易與「發一崇德」一貫道體系有關。（圖／翻攝自發一崇德官網）

事實上，本次交易廠辦的賣方冠彰建設，公司與崇德發事業公司登記在同一大樓。另外，本次交易廠辦1樓的簡介牌也出現「光慧文化事業」，為組織頗為龐大的文教基金會團體，也有崇德發事業有關，都屬「發一崇德」體系，為一貫道的一支組線。

地政士鄭文在表示，「買方購入後無條件贈與公益團體使用」的實登備註非常罕見，推測就是節稅考量，據《房屋稅條例》第十五條規定，若在不以營利為目的，並經政府核准之公益社團自有供辦公使用之房屋的情況下，私有房屋免徵房屋稅。

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