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房市走冷品牌建商逆勢開案　靠鐵粉撐業績

▲▼ 磐興寬心,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲磐興建設聚焦在北屯區14期重劃區，目前已陸續推出「寬心」、「寬境」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市走冷賣不動，不少市場派建商紛打出讓利價格吸客。然而下半年市場仍有品牌建商靠著品牌力低調策略「開案」，如北屯磐興建設、太平由鉅建設，皆傳出銷售好消息。

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▲▼ 磐興寬心,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲現今景氣不佳時，品牌建商靠著口碑賣房，仍有一定成績。（圖／記者陳筱惠攝）

「雖然不如去年房市熱潮，但近期新案預約、下訂狀況還是穩定。」磐興建設總經理游金洲表示。

游金洲說：「房市整體景氣不好，現在開案有銷售，就代表客戶願意支持。」磐興建設聚焦14期重劃區，目前已陸續推出「磐興寬心」、「磐興寬境」，2025年最新推出位於台中巨蛋旁的「磐興寬悅」預售案，雖然只接待粉絲與介紹客，仍吸引購屋族青睞。未來將持續在14期仁平段、洲際段購地。

而7月低調進場的由鉅建設北太平新案「由鉅敘真」，規劃2~3房，據悉，全案單價約5字頭雖然創下當地新高，但堪稱「最接近由鉅的一次」，也傳出2房詢問度極高。

▲▼ 游金洲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「磐興寬悅」預售新案只接待粉絲與介紹客，仍吸引購屋族青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，台中豪宅建商雙橡園開發位於公益路二段上的新預售案「1518」，同樣未公開採「密賞制度」，全案132 戶皆尚未實登，就傳出建商已經在籌備下一案。

對此，《住展》雜誌發言人陳炳辰示：「去年不論是不是品牌建商，在景氣不錯時，大多能極短時間秒殺，甚至未開案就搶購一空，而在現今景氣不佳時，品牌建商靠著口碑賣房，仍有一定成績。」

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關鍵字：房地產品牌建商低調開案房市觀望市場走勢

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