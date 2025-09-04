屋主開價2200萬「一個月後竟降520萬」還能殺！他瘋猜2原因

▲一個月降價520萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

前幾年房價居高不下，民眾擔心愈等愈貴，搶著上車購屋，沒想到去年限貸後買氣暴跌，近期更頻傳建商釋出降價訊息。插畫家謝立聖表示，上個月看了一間房子，開價2200萬元，價格太高因此沒有考慮，最近收到仲介消息，房價降到1680萬元，而且「還可以殺」，他不禁懷疑其中有貓膩。

插畫家謝立聖在臉書發文，上個月曾看過一間開價2200萬元的房子，但因價格過高而未考慮購買，一個月過去了，房仲近日主動聯繫，表示該物件已降至1680萬元，且「還可以再殺」。他幽默回應「好啊，明年還沒賣掉的話我再去看看！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

插畫家謝立聖還貼出另外一則降價的資料，「這間我上上個月也有去現場看，開3380，現在降到2998還可以談」。他進一步指出，降價幅度讓他很無言，猜測是因為颱風導致屋況出問題或淹水，才大降價，「市場很混亂，但多數都以降價來吸引買方，懷疑報高讓人殺」。他也提到，蠻想回台東，但台東的房價也被炒到2000萬以上了。

貼文曝光，掀起網友熱論，「我去年買台南的透天房子，只有我出價，屋主不甘心，拖了我三個月等看看有沒有人出價，結果還是只有我，才不甘心賣給我」、「很多地方房子一直蓋，但人口卻一直減少，真的是見鬼了」、「降這麼快，看來真的往下了」、「比發1萬元還殺，還有感。」