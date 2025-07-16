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人口、戶數雙暴衝　沙鹿近6成預售交易價突破4字頭

▲▼沙鹿房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿區近年來人口與總戶數呈現雙重成長，2024年總人口正式突破10萬，近3年戶數增加逾5000戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

沙鹿區近年來人口與總戶數呈現雙重成長，2024年總人口正式突破10萬，近3年戶數增加逾5000戶，年增率達10.923%，創下歷史新高。此區域展現強勁的人口紅利與居住需求，吸引建商紛紛布局新案，成為台中海線房市新興重鎮。

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隨著捷運藍線與橘線雙軌建設加速推進，沙鹿區的交通利多進一步放大區域發展潛力。近期包括金昌隆建設「麗景風和」、精銳建設「精銳南斗路新案」，以及富宇建設「富宇光嶼」及坤悅建設「坤悅興安段」，不畏懼市場走冷，陸續推出。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）
根據預售交易數據，沙鹿區近1年大樓華廈預售案，累積交易量達737筆，其中單價突破4字頭的交易高達429筆，占近6成。住商不動產沙鹿向上加盟店店長黃義庭指出：「相較於市區房價高檔盤整，沙鹿區不僅仍有發展空間，總價亦相對親民，吸引中科新貴、航空從業人員與首購族群目光。」

其中，金昌隆建設推出的「麗景風和」坐落於台中國際機場特區，鄰近捷運橘線O03站與國道三號，基地面積逾千坪，正對4084坪的公館公園，規劃40~48坪純3房，戶戶樓高3.4米且三面採光。

▲▼房市廣告，建案廣告,台中房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為，北屯區機捷特區、沙鹿區，反而是有望在此次房市反轉，擁有蹲低彈跳的爆發力道。（圖／記者陳筱惠攝）

精銳建設也積極布局沙鹿南側區段，推出「精銳南斗路新案」，距離捷運藍線B7弘光科大站僅5分鐘車程，規劃38~44坪、3~4房產品。

同時，「富宇光嶼」鄰近捷運B4站，平均成交價格44.39萬元，規劃純2房產品，目前個案銷售1/3。以及坤悅建設「坤悅興安段」也將於近期公開。

對此，譯鑫廣告副總經理張譯升指出：「傳統屯區房價已經處在高原區，過去被忽略的北屯區機捷特區、沙鹿區，反而是有望在此次房市反轉，擁有蹲低彈跳的爆發力道，尤其軌道經濟未來將發酵，未來爆發力不容小覷，沙鹿房市未來幾年可望持續穩健上行，成為置產自住雙軌並重的熱區首選。」

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關鍵字：沙鹿區房市人口紅利建商捷運

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