台中進入大捷運時代！　7大路線房市全攻略一次看

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運已正式邁入大捷運時代，隨著捷運七線齊發，捷運「節點」通過處，都有望成爲明星區。信義房屋專家認為，基期低的區域會有補漲效應，信義房屋專家認為，已擁有捷運綠線優勢的西屯、南屯區，從交通、建設、推案動能都有支撐。

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▲台中捷運已正式邁入大捷運時代，隨著捷運七線齊發，捷運「節點」通過處都有望成爲明星區。（圖／資料照）

台中捷運正式邁入大捷運時代，除已通車的捷運綠線外，藍線則已在6月底啟動動工程序，捷運橘線也已進入核定倒數，另外紫線與紅線也正在積極推動中，隨著捷運七線齊發，各線路之間交匯的節點處，成為未來房價最被看好的地方。

北屯：「三線交匯」成房市亮點

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「在台中市推動七線齊發捷運藍圖下，估計北屯、太平與烏日3區成為受惠最明顯的區域，其中，北屯區具備綠線、紅線（崇德豐原線）與橘線（機場捷運）三線交匯，是目前節點最多的區域。」

其中，「文心崇德站」將成為綠紅兩線轉乘中心，雖地處開發成熟的四期重劃區，但已帶動14期、北屯機廠與廍子等周邊區域熱度攀升，房市價值快速外溢。





▲台中捷運除已通車的捷運綠線外，藍線則已在6月底啟動動工程序，橘線也已進入核定倒數，另外紫線與紅線也正在積極推動中。（圖／資料照）

烏日高鐵：三鐵共構＋橘線起點 南台中核心節點成形

位於南台中的烏日高鐵特區，因高鐵、台鐵、中捷綠線三鐵共構，加上未來橘線預計由此起點出發，串聯市中心與海線，節點價值不言可喻。該區向來具備轉運中心角色，未來交通動線更綿密，房市持續看俏。

▲太平區為人口移入暴增區，區內長期交通仰賴公車，捷運若開通將大幅翻轉交通結構，也帶來自住型買盤支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

太平：藍線延伸＋紫線貫通 翻轉交通命脈

捷運藍線延伸段已送交交通部審查，計畫自進德路B20站向東延伸4.66公里，設4座地下車站，預計串聯太平主要生活圈。未來再加上捷運紫線貫通大里、太平兩區，將翻轉以往仰賴公車的交通模式。信義房屋指出，太平去年底人口已突破20萬，自住買盤強勁，成為新興「節點紅利區」。

大里：雙捷運覆蓋 紫橘節點帶動價值重估

大里區過去發展相對保守，但捷運橘線（機場捷運）與紫線皆納入規劃，將打通與市中心、霧峰及太平間的聯繫，形成少見的「雙捷運節點區」。全向科技分析指出，這樣的交通優勢不僅提升生活便利性，也將成為區域房價成長的主要驅動力，吸引亞昕、坤聯富、昂峰、登陽等品牌建商搶先佈局。





▲大里區的交通方面，未來除捷運橘線規劃將串聯霧峰、大里至市中心外，捷運紫線亦將行經大里，形成雙捷運路網覆蓋。（圖／記者陳筱惠攝）

中心區域：綠線撐盤 捷運宅剛需買盤依舊強勢

信義房屋南屯店經理杜得琳表示，雖然市中心如西屯、南屯等地房價已高，但因綠線完整通車，加上生活機能與建設到位，尤其最大交匯站為「市政府站」，因此相當具吸引力。另外，目前僅通車的捷運綠線沿線「捷運宅」，在此次房市冷卻下，產品依然熱賣，且買方進場速度明顯加快。

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