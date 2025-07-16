政大永慶房價指數七都齊下滑　台南跌2.7%最重

▲根據政大永慶即時房價指數最新數據顯示，2025年第2季全台房價指數持續下滑，季跌幅達1.6%，跌勢較第1季進一步擴大。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
去年下半年開始，受到銀行限貸與第七波信用管制影響，房市熱度明顯降溫，根據政大永慶即時房價指數最新數據顯示，2025年Q2全台房價指數持續下滑，季跌幅達1.6%，跌勢較第1季擴大，7大都會區無一倖免，全面呈現下跌走勢。
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最新2025Q2的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，Q2全台即時房價指數較上季下跌1.6%，在7大都會區中，台南房價指數跌幅最為嚴重，季跌2.7%居冠，台中緊追在後，房價指數季跌2.3%，新北市房價指數季跌2.0%，位居七都第3。相較之下，台北、桃園與高雄跌幅較為溫和，均在1%以內，新竹縣市則季減1.3%。
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，在房市政策續行及美國宣布關稅政策下，房市交易仍未見顯著起色。
現階段房市為自用當道市場，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，而部分賣方也願意讓利促成交，使本季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。
住商機構加盟事業處嘉南區協理陳佩吟指出，台南過去幾年受惠台積效應，在科技業題材帶動下，房價急遽上漲，但當地薪資成長幅度除科技業外，遠追不上房價上漲幅度，一般自住客對房價的追價能力有限，現階段台南已達房價天花板，市場價格支撐力明顯不足，成為房價下修7都之冠。
|縣市
|2024Q4 即時房價指數
|2025Q1 即時房價指數
|2025Q2 即時房價指數
|2025Q1 季漲幅
|2025Q2 季漲幅
|全台
|149.90
|150.38
|147.87
|0.3%
|-1.6%
|台北市
|126.35
|126.12
|125.54
|-0.2%
|-0.5%
|新北市
|140.00
|140.11
|137.27
|0.1%
|-2.0%
|桃園市
|159.26
|159.66
|158.08
|0.3%
|-1.0%
|新竹縣市
|194.68
|195.52
|193.08
|0.4%
|-1.3%
|台中市
|157.43
|155.85
|152.28
|-0.9%
|-2.3%
|台南市
|166.58
|166.54
|162.13
|0.0%
|-2.7%
|高雄市
|152.04
|152.49
|151.14
|0.2%
|-0.9%
▲政大永慶即時房價指數全台與七大都會區近2季漲幅。資料來源：永慶房產集團內部成交數據。（ETtoday製表）
郭翰表示，台中則是因可開發土地充足，房屋供給量龐大，形成較大的價格修正壓力，加上台中各行政區交通建設與生活機能發展不均，機能尚未完善且供給量過多的區域，房價下修空間相對較大。
而新北市重劃區眾多，房屋供給量極大，且各區域發展差異懸殊。根據永慶統計數據，新北本季全市委售量持續增加，顯示市場買氣仍未回溫。特別是重劃區供給量大但機能尚未完善的行政區，房價修正幅度相對明顯。
郭翰說：「展望下半年，前景仍不樂觀，銀行房貸持續緊縮，第七波信用管制措施尚未放寬，購屋族面臨更大的資金壓力，市場交易難度明顯提升。」
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