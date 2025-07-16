政大永慶房價指數七都齊下滑　台南跌2.7%最重

▲根據政大永慶即時房價指數最新數據顯示，2025年第2季全台房價指數持續下滑，季跌幅達1.6%，跌勢較第1季進一步擴大。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年下半年開始，受到銀行限貸與第七波信用管制影響，房市熱度明顯降溫，根據政大永慶即時房價指數最新數據顯示，2025年Q2全台房價指數持續下滑，季跌幅達1.6%，跌勢較第1季擴大，7大都會區無一倖免，全面呈現下跌走勢。

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最新2025Q2的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，Q2全台即時房價指數較上季下跌1.6%，在7大都會區中，台南房價指數跌幅最為嚴重，季跌2.7%居冠，台中緊追在後，房價指數季跌2.3%，新北市房價指數季跌2.0%，位居七都第3。相較之下，台北、桃園與高雄跌幅較為溫和，均在1%以內，新竹縣市則季減1.3%。



永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，在房市政策續行及美國宣布關稅政策下，房市交易仍未見顯著起色。

現階段房市為自用當道市場，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，而部分賣方也願意讓利促成交，使本季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

住商機構加盟事業處嘉南區協理陳佩吟指出，台南過去幾年受惠台積效應，在科技業題材帶動下，房價急遽上漲，但當地薪資成長幅度除科技業外，遠追不上房價上漲幅度，一般自住客對房價的追價能力有限，現階段台南已達房價天花板，市場價格支撐力明顯不足，成為房價下修7都之冠。

縣市 2024Q4 即時房價指數 2025Q1 即時房價指數 2025Q2 即時房價指數 2025Q1 季漲幅 2025Q2 季漲幅 全台 149.90 150.38 147.87 0.3% -1.6% 台北市 126.35 126.12 125.54 -0.2% -0.5% 新北市 140.00 140.11 137.27 0.1% -2.0% 桃園市 159.26 159.66 158.08 0.3% -1.0% 新竹縣市 194.68 195.52 193.08 0.4% -1.3% 台中市 157.43 155.85 152.28 -0.9% -2.3% 台南市 166.58 166.54 162.13 0.0% -2.7% 高雄市 152.04 152.49 151.14 0.2% -0.9%

▲政大永慶即時房價指數全台與七大都會區近2季漲幅。資料來源：永慶房產集團內部成交數據。（ETtoday製表）

郭翰表示，台中則是因可開發土地充足，房屋供給量龐大，形成較大的價格修正壓力，加上台中各行政區交通建設與生活機能發展不均，機能尚未完善且供給量過多的區域，房價下修空間相對較大。

而新北市重劃區眾多，房屋供給量極大，且各區域發展差異懸殊。根據永慶統計數據，新北本季全市委售量持續增加，顯示市場買氣仍未回溫。特別是重劃區供給量大但機能尚未完善的行政區，房價修正幅度相對明顯。

郭翰說：「展望下半年，前景仍不樂觀，銀行房貸持續緊縮，第七波信用管制措施尚未放寬，購屋族面臨更大的資金壓力，市場交易難度明顯提升。」

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