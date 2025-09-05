房東接錯線路！害她多繳5年公共電費　網怒：賭租客不會發現

▲租客控訴房東接錯線路，導致她繳了5年的公共電費。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸杭州一名租客租房5年後，才驚覺電費帳單長期都包含公共區域的樓梯燈光、電梯等用電費，經觀察才發現是因房東接錯線路導致，因此該租客要求全額賠償公共電費及利息。消息一出，引發網友熱議，紛紛直搖頭表示「房東一定是賭租客不會發現」、「房東是故意的」。

一名張小姐於杭州蕭山裘江新村租房5年，直到今（2025）年6月才發現，明明有一陣子沒住在租屋處，卻一直有多餘的電費。她說，6月3日在查電錶時，將總開關關掉後，發現所有公共區域和她家的廁所都沒有電了，才驚覺房東將全部公用的線路接在她家廁所裡，因此有部分的公共電費一直算在她的帳單中。

張小姐指出，房東承認是他的員工接錯線路，稱「不是故意的，我的人品租客他們都知道的」，之後就說補助一天人民幣2塊錢還他們，總計1300元，但該房客認為，明明他們租這間房子這麼多年，應該要賠償4380元才對，但房東一直不認帳。

訊息一出掀起熱議，網友紛紛留言表示「房東自己家的電錶怎麼可能不知道，就賭租戶不知道」、「房東是故意的吧」、「這也太冤」、「去杭州租房，房東第一件事都先說自己人品多好」、「擺明欺負人」、「自己家的店怎麼可能幾年都接錯，就是當租客好糊弄」、「房東就是在賭」。

