全國首創！　竹市老舊大樓1設備「全額補助」

▲新竹市全額補助老舊大樓消防警報及廣播維修經費。（圖／翻攝自新竹市政府）

記者李芷萱／綜合報導

新竹市政府為協助改善消防設施，在去年推出「3燈2器1門」補助，今年更是在推出全國首創的全額補助方案，期望能提升老舊建物的消防安全。新竹市政府表示，只要在84年6月27日前取得使用執照、樓層在6樓以上大樓，符合條件都能申請。

新竹市代理市長邱臣遠表示，在推動「3燈2器1門」補助時發現，部分大樓因長期沒有維護系統性設備，導致整體維修經費相當可觀，因此在今年推動「公寓大廈消防安全設備維修更新」補助計畫，全額補助老舊大樓消防警報與廣播系統維修經費，這也是全國第一個推出全額補助老舊大樓消防警報及廣播維修經費的縣市。

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消防局表示，根據《消防法》第6條規定，住戶需負責設置及維護消防設備，只要大樓樓層在六層樓以上，並於84年6月27日前取得使用執照，同時符合特定資格條件，包括已依《公寓大廈管理條例》完成管理組織核備和完成消防安全設備檢修申報。除市府補助的滅火器、警報設備及廣播系統外，其餘設備缺失仍需要由社區自行委託合格廠商施工，並提供相關文件以完成申請。

市府提醒，六樓以上老舊大樓若有消防設備缺失，住戶可至消防局或官網下載申請表，並檢附完整資料後提出申請，市府將安排勘查並協助改善缺失。