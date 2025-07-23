「500人看完直播就下訂」　越南建商狂新玩法搶攻1族群

▲975萬買到河內新房，越南女買家看直播爽拿65萬優惠金。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

台灣房市進入空前壓力期，不過越南房市卻越來越熱！越南房地產市場正掀起一股由開發商主導的直播銷售熱潮，儘管線上賣房並不少見，但此次由建商親自上陣的模式，引發了業界高度關注。分析師們對此看法兩極，部分認為這是行銷噱頭，另一些則視其為開拓新商機的潛力趨勢，將向出新藍海。

根據《VNexpress》報導，一間主攻越南南部城市住宅的地產商 C-Holdings，與經銷機構攜手合作，針對鄰近胡志明市的邊和市某處集合住宅建案，展開一系列直播銷售活動。

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該建案擁有逾千戶公寓，主打年輕族群，每平方公尺起價為 3,300 萬越南盾（約新台幣 42,900 元），並提供五年期 5.5% 固定貸款利率。這場線上直播成果亮眼，共吸引 1,200 名潛在買家留下聯絡資訊，直播期間更創下超過 500 筆預訂紀錄

同時，專營北部市場的陽光集團（Sunshine Group）也於 8 日舉行最新一場直播，推出河內一間 73 平方公尺的公寓銷售案。據了解，一位女性買家以 75 億越南盾（約新台幣 975 萬元）成功得標，還獲得了 5 億越南盾（約新台幣 65 萬元）的折扣。陽光集團計劃未來將針對河內西部地區建案持續進行直播銷售。

根據報導，過去線上房產銷售多由仲介或銷售團隊主導，尤其在 COVID-19 疫情期間最為常見。而如今由 C-Holdings 與陽光集團等建商親自投入直播，象徵開發商也正式進軍社群平台、拓展線上銷售模式。

▲ C-Holdings一場線上直播活動結束後就有高達1200名潛在買家留下聯絡資訊。（示意圖／記者陳致平攝）

越南最大房地產平台 Batdongsan 南部地區總監 Dinh Minh Tuan 表示，近期的房產直播確實有效提高品牌知名度，並成功吸引年輕族群。「即使他們無意購買或投資，年輕人仍會對直播內容感到好奇」，他補充，透過直播下訂的買家通常早已對產品有所了解，僅是為了把握限時優惠或低利率。但購屋流程的後續步驟依舊不變，買家仍會親訪現場、確認風水、朝向、室內品質及核實合約條款。

擁有逾二十年房產經驗的專家 Toan 強調，買家不太可能僅憑直播資訊就做出購屋決策，實地考察與法律審閱仍是必要程序。他指出，直播可作為開發商接觸潛在客戶的起點，但要取代房地產這類高價值資產的傳統銷售模式，仍有很長一段路要走。