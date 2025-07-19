何世昌／房市降價潮撿便宜　小心遇到「空氣降」

▲今年房市成交低迷，無論是中古屋或預售屋都以降價口號吸引消費者青睞。（示意圖／ET資料照）

文／房市專家何世昌

今年房市成交低迷，無論是中古屋或預售屋都以降價口號吸引消費者青睞，「打八折」、「大降ＸＸＸ萬」、「屋主賠售」、「投資客平轉」、「社區最低價」等用語越來越常見。當業者說：「有批牛肉好便宜，需要就打這個電話吧！」在撥打電話前請等等，消費者應注意以下幾個陷阱，以免賠了夫人又折兵。

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一、賣方「空氣降」，降了個寂寞。有些物件宣稱降價，但實際上是假降價，實際上一毛不讓，而假降價又可概分為多種情形。

（一）降開價不降底價：此類情況在中古屋較常見，售屋平台上部份號稱降價的物件只是開價調降，但屋主底價壓根沒降，只是降開價吸引消費者上門。

（二）奧梨子假蘋果：有些中古屋屋況差，甚至屋況有氯離子濃度過高、傾斜、嚴重壁癌等瑕疵，價格本就較低。但賣方為了利於銷售，刻意將其與屋況較好、或者成交價較高的物件作對比，營造相對低價的錯覺。

（三）廣告戶非降價。預售屋的四樓和車道上方的戶別價格原就較低，以及採光、通風、格局配置較差的戶別，往往會被拿來當成「廣告戶」處理，不是真的降價。

▲房市不佳，想進場撿便宜的消費者要多留意「陷阱」。（示意圖／ET資料照）

二、被當成薯條，「欠詐」。詐騙集團無孔不入，台灣人被詐騙的金額高得驚人，而不動產詐騙更日益嚴重。

我們檢視過去以來常見的不動產詐騙手法，其中一種是賣方以低價物件惑誘買家上鉤，等買家驚覺上當後為時已晚；這類手法不只存在二手屋市場，近年新成屋市場也頻此類詐騙，「一屋二賣」就是利用消費者撿便宜心理來實施詐騙。

三、房屋附帶條件不同，造成價格差異。以預售屋來說，含裝潢、精裝修、送車位的房子容易衝高成交單價，自然會被「降價建案」拿來作為比較對象。因此，消費者若看上降價的預售屋，除了檢視實價登錄成交價格外，另需比對房屋附加條件是否相同；若是空屋比空屋就沒問題，但若是空屋比含裝潢屋，比較基準就不一致了，中古屋也是同樣道理。

面對房市多空交戰激烈的環境，市場資訊十分紊亂，消費者想在混亂中撿到便宜，首先要強化取得與處理資訊的能力，才有辦法辨別「甜甜價」的真偽，買到一家合適又划算的好房子。

▲房市專家何世昌。（圖／何世昌提供）

何世昌小檔案

學歷：淡江大學中文系、世新大學中文研究所

經歷：中研院士曾永義教授助理、高雄特派記者、《住展雜誌》研發長

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