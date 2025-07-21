2個月免費！女友要他「套房半價租給妹妹」　結局神展開

▲原PO一間月租1萬5000元，女友要他半價出給妹妹。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我要補2萬2000元，不是玩笑話欸！」一名男網友名下有兩套房，是靠老家抵押買房，因此租金開在1萬5000元已貼近負荷底線，女友竟要求讓妹妹免費住2個月且租金打對折，還說「你不幫誰幫她」，讓原PO超級崩潰。文章引發熱議，「就算原價也不要租！」所幸結局大逆轉，女友願意退讓一步了。

一名男網友在Dcard表示，他是小小業餘房東，在頂溪站擁有兩間小套房，是把老家拿去抵押當成頭期款，硬著頭皮才湊出買房資金，這間房目前的資金缺口約2萬2000元，因此租金開在1萬5000元，含網路、含管理費，這是他能接受的最低價。

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未料，女友開口說妹妹要北上找工作，希望讓妹妹入住這間套房，甚至補充：「她剛畢業手頭很緊，就算她7500元吧，甚至前兩個月你也不要收了，等她穩定再補。」原PO聽了當場傻眼，直呼「這不只腰斬，是我要補貼她住」，完全超出他經濟承受範圍。

他坦言，這間房其實已經有工程師房客在洽談租約，自己也算準好收租時間點，但女友竟然理直氣壯說：「那就跟他說不租了，我妹又不是外人，你不幫她誰幫她？」原PO頓時陷入天人交戰，認為女友講得很理所當然，卻完全忽略了自己承擔的壓力。

原PO同時也算了一下，「我要補貼2萬2000元，不是玩笑話欸！」此外，如果日後女友妹妹不準時繳租、損壞設備，或中途突然搬離，他恐怕連一句重話都不敢講，怕引起女友不滿。他苦笑表示：「不是我不近人情，而是這真的不是能拿來開玩笑的金額。」

底下網友熱議，「女友這種態度已經是超級豬隊友了，千萬不要答應」、「這種會考慮分手吧，你租金都報低給對方，居然還被直接砍半價，她也完全沒有要出錢，只想免費做人情，後續問題一定一堆」、「租房不要租給認識的人，親戚朋友談到錢就難處理...搞到最後大多都是撕破臉收場」、「就算原價也不要租，到時候喊沒錢付房租更麻煩，就永遠幫不完還趕不走了」、「我會把底線畫出來、表明立場，清楚告訴另一半我是需要租金來輔助的」。

事後原PO更新後續，與女友經過溝通後，所幸成功達成了共識，還是決定把房子租給原本洽談的工程師，而女友妹妹則暫時與他們同住，期間不需負擔水電等生活開銷。

女友坦言，原本希望妹妹能住得離台北更近一些，通勤會比較方便，但在原PO坦白說明自身的難處後，她也表現出理解與體諒。