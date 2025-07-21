養生村月租金14萬「入住1條件」他愣：沒房沒錢根本慢性凌虐

▲養老村費用驚呆原PO。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

隨著台灣邁入高齡化社會，長照問題逐漸成為重要的議題，一名網友分享2025年全台養生村的費用與地點，便宜的月租金約2.7萬元，昂貴的則高達十幾萬，且入住條件都要能自理，他驚呼「一輩子要存多少錢才夠？不能自理又沒存款又沒房子的，根本就是慢性凌虐而已。」

有網友在Dcard發文，許多養生村僅接收能自理的長者，每月費用差距大，從2.7萬元到14萬元都有。假設一位60歲長者入住並住上20年，每月費用以4萬元計算，總額就高達960萬元，「不小心活太久沒存款要怎辦？」

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他也提到，少子化可能使安養服務人力更加短缺，「以後1個要顧10個老人，更不用想那照護品質」，就算住到高級的養生村，也可能遇到會虐待、沒耐心的照護員，「如果70~80歲還能自理的真的恭喜，又有自己房子的，那還算可以穩穩度過晚年，不能自理、又沒存款、又沒房子，根本就是慢性凌虐。」

貼文曝光，掀起網友討論，「這金額，年輕人也住不起欸」、「一堆人以為老了去養老院就好，俗不知高級養老院的費用可能都付不起，能住的起的環境肯定很糟，只能說沒房的人就繼續租一輩子賭以後老了不會被房東趕」、「現在早就一個人顧十幾個了」。

也有內行人指出，「當替代役去過養老院，建議保持健康到老，真的別去，衛生環境那不是人在住的，環境也有暴力」、「不能自理的要找的是長照機構，或養護中心，有另外的價錢，基本更貴」、「有錢也不是馬上能進去，幫長輩問過都要排好幾年」。