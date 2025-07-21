訂東京住宿！愣見「超像拍攝場景」　過來人曝1類人超愛：很便宜

▲房間擺飾超像拍攝用的場景。（圖／翻攝魚漿夫婦FB）



網搜小組／劉維榛報導

在東京兩人同住，一人一晚不到400元！一名網友分享訂到一間超便宜飯店，不料進房竟發現內裝宛如模型盒場景，彷彿置身拍片現場，讓他當場傻眼直呼「像缺乏現實感一樣」，照片曝光也讓不少人笑虧「充滿愛的房間」、「這讓我聯想到番號」；還釣出內行人直呼便宜，「裡面住宿大部分都是批客」。

《魚漿夫婦》在粉專分享，有網友訂到一間便宜到難以置信的飯店，不料一進房後，「像是拍攝用的場景房間...整個嚇到了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方還哭笑不得求問，「這是怎麼回事啊？有種缺乏現實感的狀況。」

《魚漿夫婦》也好奇搜尋網友所訂的飯店，是位在東京的「奉仕会館」，他一看房價也驚訝不已，「真的很便宜耶，一個人3000多円起（約新台幣595元起），兩個人的話，一個人約2000多円起（約新台幣397元起），「給想來東京玩的朋友參考一下！」

▲房內配色相當搶眼。（圖／翻攝住宿官網）



底下網友紛紛笑虧，「好像不同家出的食玩盒的模型，湊在一起」、「鏡頭在哪」、「這不是玩具模型嗎」、「太便宜了吧！我住附近的膠囊都要800元」、「充滿愛的房間」、「突然有種大膽的想法」、「哇好便宜，早點知道我就訂這間了」、「這讓我聯想到番號」。

留言串中，釣出網友分享住宿心得，「是雅房、大浴池、木板隔間。我住過N次了（批客路過），照片是ABCD室最大間，其他都很小，現在沒有那麼便宜了，今年4月又漲價，現在4200日幣起跳」、「這間在批店的大樓裡面，裡面住宿大部分都是批客，老闆娘是台灣人，浴室和廁所是共用的（有浴場），非常復古！很像以前連續劇裡面會看到的，唯一缺點...電梯只到晚上10點，超過時間回去就要爬樓梯5樓」、「有住過，被子不太舒服，其他都還不錯，重點是真的很便宜，房間也不算很窄」。