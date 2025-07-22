「又大又貴」水湳地上權拆多標組合　三越、遠百參與說明會

▲隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案，過去這2塊全街廓開發萬坪土地因「又大又貴」流標，此次再度舉辦說明會，並採多標組合式，現場吸引新光三越、遠東百貨兩家百貨龍頭到場。

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位於水湳經貿園區「經貿段6、8地號」2塊總面積約1萬1679坪、權利金底價高達94億元的地上權案，在歷經上次流標後重啟招標，今（22）日舉辦招商說明會，經發局指出，考量市場反應投資規模較為龐大，此次招標特別設計多項標別組合，提供投資人選擇彈性。

▲現場除了龍頭百貨新光三越、遠東百貨到場關注外，包含統一集團、太子建設、新美齊建設、新光人壽、國泰人壽、南山人壽等大咖也都齊聚一堂。（圖／記者陳筱惠攝

現場除了龍頭百貨新光三越、遠東百貨到場關注外，包含統一集團、太子建設、新美齊建設、新光人壽、國泰人壽、南山人壽等大咖也都齊聚一堂。台中經濟發展局長張峯源指出：「隨著水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，區域內交通、生活與商業機能不斷升級，加上『超巨蛋』拍板落腳水湳經貿園區，帶來的演唱會及體育賽事商機，園區前景不可限量。」

不過在場業界人士指出：「基地兩塊中間有道路貫穿，加上萬坪基地、百億投資額，大家都很關注該地未來的發展，就算分開投標，金額仍是50億元以上投資案，面對目前市況，脫標機會『看不到』」。

大型投資案要視財團、經濟動向，同樣位於水湳周邊、單元8的農業部農田水利署所持有的鑫港尾段195地號、共計137坪土地，今日同步開標，以溢價率38%標出，該案被視為「最迷你」地上權，以年租金不到19萬元，拆算成月租不用1.6萬元問世，成為小基地投資的最佳示範點。

▲台中精華區「最迷你」地上權案今順利脫標，由隔壁日興宮以801.6萬元得標，溢價高達38%。（圖／記者陳筱惠攝）

農業部農田水利署台中管理處針對水湳經貿園區北側單元8「鑫港尾段195地號」共計137坪，辦理20年期地上權招標，權利金底價為580萬元，今開標共計5標，以801.6萬元脫標，溢價高達38%。

得標人則是該塊土地旁的日興宮，對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析，這塊土地雖然禁止興建住宅，但根據《台中市都市計畫法》，允許發展健身休閒、寵物、建材設備等特定非住宅型態，具備小而美、彈性運營的潛力。

楊祥銘表示：「該塊土地市值高，針對中小型業者來說，金流負擔小，此次得標的為鄰居宮廟，但該地同時有商業價值，成爲近1年少數高標出脫的地上權案。」

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