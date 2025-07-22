ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「又大又貴」水湳地上權拆多標組合　三越、遠百參與說明會

▲▼ 水湳地上權，說明會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案。（圖／記者陳筱惠攝

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案，過去這2塊全街廓開發萬坪土地因「又大又貴」流標，此次再度舉辦說明會，並採多標組合式，現場吸引新光三越、遠東百貨兩家百貨龍頭到場。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於水湳經貿園區「經貿段6、8地號」2塊總面積約1萬1679坪、權利金底價高達94億元的地上權案，在歷經上次流標後重啟招標，今（22）日舉辦招商說明會，經發局指出，考量市場反應投資規模較為龐大，此次招標特別設計多項標別組合，提供投資人選擇彈性。

▲▼ 水湳地上權，說明會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲現場除了龍頭百貨新光三越、遠東百貨到場關注外，包含統一集團、太子建設、新美齊建設、新光人壽、國泰人壽、南山人壽等大咖也都齊聚一堂。（圖／記者陳筱惠攝

現場除了龍頭百貨新光三越、遠東百貨到場關注外，包含統一集團、太子建設、新美齊建設、新光人壽、國泰人壽、南山人壽等大咖也都齊聚一堂。台中經濟發展局長張峯源指出：「隨著水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，區域內交通、生活與商業機能不斷升級，加上『超巨蛋』拍板落腳水湳經貿園區，帶來的演唱會及體育賽事商機，園區前景不可限量。」

不過在場業界人士指出：「基地兩塊中間有道路貫穿，加上萬坪基地、百億投資額，大家都很關注該地未來的發展，就算分開投標，金額仍是50億元以上投資案，面對目前市況，脫標機會『看不到』」。

大型投資案要視財團、經濟動向，同樣位於水湳周邊、單元8的農業部農田水利署所持有的鑫港尾段195地號、共計137坪土地，今日同步開標，以溢價率38%標出，該案被視為「最迷你」地上權，以年租金不到19萬元，拆算成月租不用1.6萬元問世，成為小基地投資的最佳示範點。

▲▼地上權,農田水利屬,最迷你,單元8,綠美圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中精華區「最迷你」地上權案今順利脫標，由隔壁日興宮以801.6萬元得標，溢價高達38%。（圖／記者陳筱惠攝）

農業部農田水利署台中管理處針對水湳經貿園區北側單元8「鑫港尾段195地號」共計137坪，辦理20年期地上權招標，權利金底價為580萬元，今開標共計5標，以801.6萬元脫標，溢價高達38%。

得標人則是該塊土地旁的日興宮，對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析，這塊土地雖然禁止興建住宅，但根據《台中市都市計畫法》，允許發展健身休閒、寵物、建材設備等特定非住宅型態，具備小而美、彈性運營的潛力。

楊祥銘表示：「該塊土地市值高，針對中小型業者來說，金流負擔小，此次得標的為鄰居宮廟，但該地同時有商業價值，成爲近1年少數高標出脫的地上權案。」

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

關鍵字：台中經貿園區招標投資大型商機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

東森房屋、自然美合辦「創富分享會」　潛在加盟主興致勃勃

今（22日）東森集團旗下的東森房屋、東森自然美於「東森廣場」K區地下街盛大舉行「東森創富分享會」，邀請有興趣參與加盟的朋友們共襄盛舉，除了介紹龐大的東森集團各項事業體，東森房屋加盟事業處協理蘇信閔、東森自然美加盟事業部副總羅少庭，詳細介紹東森房屋、東森自然美的市場優勢與加盟機制。

2小時前

高雄金融專區挑戰星、港　周邊商辦需求大增

位於亞灣的亞洲資產管理中心高雄專區，22日舉行揭牌典禮，高雄市長陳其邁表示，高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，市府期待加速「引資」，專家表示，將對整體區域發展有著加分作用，商辦需求率先大量增加。

3小時前

「又大又貴」水湳地上權拆多標組合　三越、遠百參與說明會

隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案，過去這2塊全街廓開發萬坪土地因「又大又貴」流標，此次再度舉辦說明會，並採多標組合式，現場吸引新光三越、遠東百貨兩家百貨龍頭到場。

3小時前

投資公司斥4.1億　一口氣打包左營「海鮮殿」6連棟店面

2019年開幕的「海鮮殿」，加上旁邊共6家店，5月出現轉手交易，合計地坪343.75坪，成交價達4億1594萬元，據查，新買家為聯峯投資。信義房屋專家表示，該區地價120~150萬元，未來開價也要站上5字頭。

5小時前

台北市房價太嚇人！專家點名「這些地區」門檻卻低很多

代表中古屋市場的信義房價指數，已連續兩季下跌，2025年第二季全台下跌2.39％；不過，台北市房價仍就上漲，且季漲幅居七都之冠。對此，房產專家何世昌直言，台北市房價固然貴，但12個行政區中，都有相對低價區，讓首購族和預算有限的買家，仍有機會一圓北市購屋夢。

5小時前

鄭姓董娘再出手布局　豪斥11.7億買南七期角地

台中市南屯區文心路一段靠近公益路口的南七期黃金角地，總面積約610.77坪的土地，3月份以總價11.7億元，由一位鄭姓董娘購入，換算每坪單價高達193萬元，據知情人士透露，該名董娘就是興富發集團總裁鄭欽天的夫人鄭秀慧。

6小時前

重劃區開發「吸金」　中市百萬里5年增37個

台中市重劃區帶動房價上漲，還提升居民的平均所得，根據財政部所得資料，台中市各村里5年來的平均所得增幅顯示，北屯區四民里以75.4%的增幅奪冠，2023年平均所得突破百萬元，專家認為重劃區的居民出售不動產後，財產交易所得與利息所得均大幅增加帶動。

8小時前

福斯撤出「新店汽車一條街」　大房東年開1428萬招租

Volkswagen台灣福斯與豐舜汽車分手，新店中興路上的據點也隨之撤出，成為目前「新店汽車一條街」上唯一的空店面。該店面地主房東是裕隆汽車，以每月119萬元、每年1428萬元價碼在網上求租。

9小時前

潮州10年人口減逾千人　房屋鑑估值漲7成反超屏東市

屏東人口老化、人口減少、少子化現象明顯，潮州也不例外，然而根據房仲統計，屏東潮州的房價平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503.8萬元，狂漲360.2萬元，漲幅超過7成，甚至比屏東市、屏東整體房價漲得還要多。

10小時前

前5月七都預售解約近千件　2市破200件最多

1~5月預售交易量大縮，解約件數則大幅增加，統計七都共出現近千件，年增幅高達6成。進一步觀察各縣市，增加最多的是台南，主要是個案造成；高雄則表現最好，解約數量持平，主要是因去年基期較高。

11小時前

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鄉民熱議1公設變砲房　專家：應..

女友要他「套房半價租給妹妹」　..

文山指標案一期首批屋主轉手　戶..

台中秒殺神案爆跌26％　專家：..

全台最大都更案首批實登揭　創南..

福斯撤出「新店汽車一條街」　大..

鄭姓董娘再出手布局　豪斥11...

桃園建商2億買護理之家　土開一..

前5月七都預售解約近千件　2市..

吃不消新屋房價！　桃園房仲：雙..

ETtoday房產雲

最新新聞more

東森房屋、自然美合辦「創富分享..

高雄金融專區挑戰星、港　周邊商..

「又大又貴」水湳地上權拆多標組..

投資公司斥4.1億　一口氣打包..

台北市房價太嚇人！專家點名「這..

鄭姓董娘再出手布局　豪斥11...

重劃區開發「吸金」　中市百萬里..

福斯撤出「新店汽車一條街」　大..

潮州10年人口減逾千人　房屋鑑..

前5月七都預售解約近千件　2市..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366