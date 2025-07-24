信義區43年國宅每坪115萬成交　在地洩創價關鍵

記者項瀚／台北報導

信義區「忠駝國宅」甲區以每坪115萬元，創下全社區歷史新高價。信義房屋在地房仲表示，創價原因主要是反應，甲區在今年初都更同意比達到9成，改建效益高。

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▲信義區「忠駝國宅」甲區以每坪115萬元，創下全區歷史新高價。（圖／記者項瀚攝）

「忠駝國宅」為信義區知名社區，量體不小，屋齡已達43年，近期實價揭露，甲區2樓戶以4000萬元成交，權狀34.6坪，換算單價115.4萬元，創下全社區歷史新高價。

攤開「忠駝國宅」甲區交易紀錄，成交單價多落在70~100萬元間，顯示本次創價的2樓戶行情明顯較高。經查謄本，本次「忠駝國宅」甲區創價戶買方為2位自然人。

信義房屋信義光復店專案經理彭宇聲表示，「忠駝國宅」甲區為樓高6、7層華廈，相對土地持分較高，「最關鍵的是該區在今年都更同意比已達9成，且合作對象是知名建商大陸建設，因此近年鮮少出現交易，本次2樓戶成交單價創新高主要是反應都更效益。」

▲「忠駝國宅」甲區（華廈區）近年成交紀錄整理。（表／記者項瀚製）

經查，欣陸投控（大陸建設母公司）5月最新法說會資料，在不動產開發事業項目中，並無出現「忠駝國宅」甲區案。大陸建設說明：「目前該案還在整合中，且尚未經過事業計畫報核，因此還沒有納入我們的專案計畫中。」

大陸建設表示：「忠駝社區都更單元範面積約4158坪，因為目前該案還在整合溝通中，因此有關規劃、分回及推案日期尚不便透露，一經確認後會在法說會說明。」

彭宇聲補充，「忠駝國宅」乙區、丙區為10層以上大樓，相對都更就困難許多，但由於社區地段條件下，中小坪數戶別成交單價也達百萬元以上行情。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「忠駝國宅」在台北市中心地段，緊鄰信義計畫區，觀察成功都更的「ONE360昇陽國際」，規劃中大坪數，且還是事務所戶別，在4年多前預售成交單價就達100~150萬元。

葉沛堯指出，以「忠駝國宅」甲區同樣精華的地段條件，加上大陸建設的品牌力，未來若總價帶控制在7000萬元限貸門檻內，銷售單價有望挑戰200萬元大關。

▲「ONE360昇陽國際」規劃中大坪數，且還是事務所戶別，在4年多前預售成交單價就達100~150萬元。（圖／記者項瀚攝）

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