百年餅舖燒毀後土地拆賣　買方曝重建計劃

記者陳筱惠／台中報導

台中百年老餅舖「一福堂」位於中區繼光街、中山路上的門市，2020年因疏於注意定期維護招牌電線，大門騎樓廣告招牌起火延燒至周邊住戶，店面也遭遇祝融焚毀，後續將建物拆除成為素地，據了解已有業者購入部分土地，將改建為套房住宅。

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▲台中百年老餅舖「一福堂」，在2020年時遭遇祝融還波及鄰居，事件落幕後原址部分土地已出售。（圖／記者陳筱惠攝）

台中百年老餅舖「一福堂」，在2020年時遭遇祝融還波及鄰居，事件落幕後「一福堂」搬遷至斜對面重新再戰，但原址建物拆除後隨即掛出出售訊息，據瞭解，部分土地已經交易，惟實登尚未揭露。且為中區知名投資性產品業者銀櫃集團買下。

▲業者透露，中區全新、全配的套房租金行情高達1.5~1.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問雲極開發總經理盛玄燁，他表示：「該塊土地確實由集團承購，但並非角地，而是隔壁長方的2個地號，取得價格不方便透露。」

不過實際走訪，中山路、繼光街口，十字路口中，還有一處已經開挖至地下層的工地，經查，該地建照申請公司為豐原區建商，匯豐聚建設新建工程，將興建地上7樓物件，該地原本為老店「新生皮件行」於2023年4月歇業。目前尚未查找到銷售資料。

而周邊土地因商業區規劃多，目前成交均價落在80~90萬元，盛玄燁透露：「其實台中中、北、西等舊城區，因生活機能完善、交通便利，是台中市外溢人口的租賃重鎮，但因建物屋齡高、老舊，部分房客仍有所顧慮，因此當區內若有新成屋釋出，往往能迅速租出、甚至搶手。」

▲舊城區的新套房買賣、租賃交易不太受景氣影響。（圖／記者陳筱惠攝）

盛玄燁進一步指出：「全新、全配的套房租金行情高達1.5~1.8萬元，在地段機能與屋況條件兼具，相對於外圍新興重劃區的高房價，舊城區的新套房買賣、租賃交易不太受景氣影響，反而更有吸引力。」

另外，位於中區福音街、知名感冒糖漿「風熱友」持有35年土地，目前也動工興建新預售案「昂峰京澄」，規劃19~25.6坪的2房產品，實登成交單價落在48~55萬元上下，主力總價1200萬元～1500萬元。

▲台中中、北、西等舊城區，因生活機能完善、交通便利，是台中市外溢人口的租賃重鎮。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，聚鴻廣告總經理黃義裕指出：「中區舊城翻新，以大台中車站計畫為主軸，共計600億超大型建設帶動，更有不少外地客看準未來台鐵、捷運藍線串連的軌道經濟效應前來賞屋，也因市況走冷，區域目前每坪單價5字頭親民價也是主因之一。」

另外，由敬華飯店改建的「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，基地位於公園路，距離大台中轉運中心步行5分鐘，未來將與捷運藍線B19與橘線O16站交匯，實價登錄揭露均價落在55萬元，成為當前區域最高價案。

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