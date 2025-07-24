吉林路豪宅擺脫賠售命運？　1社區連2戶轉手賺逾千萬

記者項瀚／台北報導

過去吉林路豪宅屢傳賠售，不乏慘賠千萬元以上交易，但從去年開始已有戶別小賺出場，近期實價揭露有社區接連出現大賺上千萬元交易。在地房仲分析，該豪宅行情走升，關鍵之一就是坪數屬於市場真空帶，選擇稀少，並符合二代自用需求。

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▲ 吉林路豪宅「奧斯卡南京」接連出現2戶轉手，帳面獲利達1656、1390萬元，漲幅約29、23%。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》曾報導，吉林路上的豪宅過去屢傳賠售，其中賠最慘的是「尊勝白金苑」2、12樓慘賠超過3000萬元，但從去年開始行情慢慢走升，開始出現轉手獲利，7樓戶總價1.35億元，換算單價113.6萬元大跳漲，小賺875萬元出場。

另外，同區段豪宅社區「奧斯卡南京」在2018年也出現賠售紀錄，但近期實價揭露，4月時該區豪宅5、6樓接連成交，分別以單價125、130.6萬元交易，紛紛創下社區歷史次高與最高單價，帳面獲利達1656、1390萬元，漲幅約29、23%。

▲吉林路豪宅「奧斯卡南京」接連出現2筆轉手大賺交易。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「中山區吉林路一帶有不少中大坪數社區，但該區並不是北市傳統的豪宅區，上百坪、總價過億的產品就會比較吃力一些，加上許多戶別前一手在2013~2014年前一波豪宅多頭購入，之後轉手自然難逃賠售。」

不過，葉沛堯表示：「近年隨整體房價上漲，吉林路豪宅單價也隨之走升，慢慢追越過去高點，加上社區本身條件也不差，也漸漸擺脫賠售命運。」

住商不動產南京建國加盟店東林逸瑋表示：「吉林路中大坪數豪宅房價走升，主要是受到中山區預售行情拉抬，現在區域新案單價110萬元已是地板價，甚至都有130萬元行情，此外雖然當前央行打房，但也出現兩極化市場，3000~6000萬元產品交易停滯，但新青安低總價、中產階級以上買盤仍存在。」

至於本次轉手大賺的「奧斯卡南京」，林逸瑋指出：「該社區雖然總價剛過7000萬元限貸門檻，但規劃50~53坪，在中山區是屬於相當稀少的坪數帶，釋出的物件稀少，對於有實力的剛性自用客戶來說，是願意出手的。」

林逸瑋進一步分析：「奧斯卡南京買方背景基本上一定是中產階級以上，最有可能是有實力的長輩幫二代購屋自用，現在的年輕人反而不需要上百坪的空間，但居住空間跟長輩一樣大也奇怪，因此50坪左右剛剛好。」

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