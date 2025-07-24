大潤發改名大全聯　高雄1區擠27家門市最多

▲高雄僅存的1家大潤發位於鳳山，首度換上大全聯新裝，而鳳山也是全高雄全聯門市最密集的行政區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

擁近30年歷史的大潤發，8月1日正式更名為「大全聯」。高雄僅存的1家大潤發位於鳳山，首度換上大全聯新裝，而鳳山也是全高雄全聯門市最密集的行政區，共有27間分店。專家分析，鳳山是高雄人口最多的行政區，成零售業重點布局區域，房市也有不少剛需。

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大潤發在高雄僅1間，鳳山店從2010年開幕，位於鳳山區，開店已15年，是不少在地人從小買到大的好厝邊，首度換上大全聯的新裝，民眾都相當不捨，直呼是時代的眼淚。而鳳山區也是高雄全聯最多的行政區，加上大全聯共高達27間，堪稱全聯大本營。

根據高雄市民政局統計，截至今年6月，鳳山區人口35萬4455人，是全高雄人口最多的行政區，高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鳳山不只人口多，日常消費力強，房市剛需與區域的黏著度也很強，常年蟬聯高雄買賣移轉棟數熱區。

就有鳳山在地人透露，鳳山區發展成熟，生活機能完善，各項機能應有盡有，未來又有LaLaport預計2026年完工開幕，未來捷運黃線完工就補足大眾運輸機能，「換屋也是鎖定鳳山。」

屋齡 2023年 2024年 2025年 5年以上 23.5萬 26.7萬 25.4萬 預售 31.1萬 34.8萬 35.3萬

▲鳳山近年房價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

鄭啟峯表示，高黏著度的區域認同，也成為支撐房價的重要因素。根據《高雄實價網》統計，鳳山區房市呈現明顯價格分化現象，5年以上中古大樓均價為21.8萬元，由於鳳山開發較早，部分屋齡偏高的大樓、公寓，或位於外圍生活圈的物件，單價仍可見到1字頭價位。相較之下，預售均價已攀升至35.3萬元，新舊房價差距達10萬元。

鄭啟峯說：「近期買方信心面受影響，但屋主對價格仍有所堅持，且新案價格也沒有下修，買賣雙方對價格拉鋸中。」

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