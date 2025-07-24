房市冷！大案遞延　台中H1預售推案年減233.6億

記者陳筱惠／台中報導

根據台中市不動產開發公會市調統計，台中上半年推案量達2547.9億元、共計1萬1188戶，相比去年同期推案量達2781.5億元，共計1萬2241戶減少233.6億元，縮減8.4％，台中市不動產開發公會市場資訊委員會表示，推案時程遞減也是其中原因。

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▲台中市下半年預收物推案，住宅由興富發集團位於水湳經貿園區的「當代一邸」90億元領頭。（圖／記者陳筱惠攝）

根據台中市不動產開發公會市調統計，台中上半年推案量達2547.9億元、共計1萬1188戶，相比去年同期推案量達2781.5億元，共計1萬2241戶減少233.6億元，整體縮減8.4％。

對於推案量的減緩，台中市不動產開發公會市場資訊委員會表示，從去年第四季開始，就不斷有大案推遲進場，近期受到整體景氣影響，推案再遞延的現象更加明顯，2025年推案量要衝上5千億元，恐有難度。

▲台中豪宅一哥第3座商辦案「聯聚中衡大廈」總銷預估200億元，奪下下半年最高總銷案。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其，今年第1季房市出現「價量雙跌」格局，顯示市場熱度進一步降溫。此次不僅是人為政策干預、外部經濟變數也持續壓抑市場信心，也讓市場形成多重壓力。

不過，下半年台中市仍有不少大案有望進場撐盤，包含高價區的七期、水湳經貿園區，其中豪宅一哥第3座商辦案「聯聚中衡大廈」、樓高37層，總銷預估200億元，奪下下半年最高總銷案。另外住宅部分，則由興富發集團位於水湳經貿園區的「當代一邸」90億元領頭。

地區 案名 戶數 總銷（億元） 七期 聯聚中衡大廈(商辦） 192 200 水湳經貿園區 當代一邸 166 90 14期重劃區 華固四季匯 198 50 北屯區 冠德裕毛屋案 175 70 北屯區 永尚謙玥 294 60 南台中 光与玥、朗境雙建案 - 100 單元四 翫美 154 43

其他包含北部建商華固建設位於14期重劃區、后庄路、敦和路，規劃26、33、40坪，共198戶的第3案「華固四季匯」，總銷預估超過50億元。 以及冠德建設北屯區已經先動工的「裕毛屋案」規劃38~60坪、共計175戶，總銷預估70億元。同時還有冠德捷運「四維國小共構商辦案」有望下半年進場。

另外，北屯區機捷特區部分，也有「永尚謙玥」8月進場，規劃25~37坪住宅案，總銷共計60億元、供給294戶。南台中部分，則由豐邑集團領軍，其中13期大慶段水岸宅「光与玥」、樂田段「朗境」雙建案，總銷合計逼近百億元。單元四「翫美」產品規劃3~4房，總銷43億元。

▲南台中則由豐邑集團領軍，包含13期、單元四新案，總銷合計超過百億元。（圖／記者陳筱惠攝）

不過9月即將進場、將在北區崇德路上，推出首座國際級建築的誠邑築建設創辦人暨董事長沈瑞興則分析：「目前開發商確實也處在觀望期，但推案量肯定還是會有，因為政府法令18個月動工限制、加上餘屋很難貸款、囤房稅的問題，都迫使建商必須快速出售，尤其土建融利率從3年前2.5%至今已經調整至3.5%，即便先建後售、先開工不銷售，光利息就會造成開發商極大壓力。」

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