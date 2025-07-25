爸爸沒等到交屋就走了！孩子忘報這筆錢　被國稅局盯上了

▲預售屋未交屋就過世，孩子漏報這筆被國稅局盯上。（示意圖／翻攝自photoAC）



記者董美琪／綜合報導

買預售屋還沒交屋即過世，算遺產嗎？近年來預售屋市場相當熱絡，不少民眾會選擇在建案預售階段就先簽約購屋。不過從簽約到建案完工交屋，通常需要等上3到4年時間。如果在這段期間內，買預售屋的人不幸過世，這間房子要怎麼辦？又該怎麼申報遺產稅呢？

財政部高雄國稅局說明，如果被繼承人生前有和建商簽「不動產預定買賣契約書」，但在房子蓋好前就去世，這時他所留下的並不是實際的房屋或土地所有權，而是對將來完成交屋後、辦理過戶的「請求權」。因此，申報遺產稅時，應該以「截至死亡當日為止，已經支付的房屋總價金額」來認列成一筆「債權」，計入遺產課稅範圍。

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國稅局舉了一個例子來說明：甲先生在113年1月和建商簽了預售屋買賣契約，買下某建案12樓的房子及地下室1個車位。整體買賣總價為新台幣1,820萬元（其中房屋和土地為1,600萬元，車位為220萬元），預計116年底才會蓋好交屋。不過甲先生在113年4月就不幸過世。經由家屬提供的買賣契約書、發票和匯款證明等資料，查出他生前已支付的總價款為330萬元。因此，這330萬元就屬於甲先生生前對建商的一筆「債權」，需要列入遺產中申報。

國稅局特別提醒，目前國稅局提供的「遺產稅財產參考清單」雖可供申報參考，但其中並不包含預售屋相關資料。所以如果被繼承人生前有買預售屋，繼承人必須主動向建商詢問當時已繳納的金額，才能正確申報。若因疏忽而漏報，日後被查出還可能面臨補稅或罰款。