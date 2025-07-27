熱氣地獄「頂樓or西曬房」　過來人秒選後者：住過就愛上

▲網友認為西曬房比頂樓房好。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

夏季即將邁入大暑最高溫，許多家庭面臨屋內熱氣難散、冷氣費用直線上升的雙重壓力，一名網友表示，曾住過西曬、頂樓的房子，回家一開門，熱氣直接衝上來，忍不住好奇，如果要二選一的話，哪一個比較好？對此，信義房屋專家表示，主要是看曬哪裡，如果是採光面大的地方，像是曬客廳，就會很熱。

有網友在Dcard發文，住過「頂樓＋西曬」的雙重組合，根本就是「熱氣地獄」，一打開家門迎面而來的熱浪，讓人瞬間清醒。他最近打算即將搬家，好奇選哪一個住起來比較舒服，「西曬跟頂樓，哪個對於室內溫度影響最大呢？一定要擇一的話，要選哪種會比較不熱呢？」

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貼文曝光，網友一致選西曬的房子，「頂樓隨時都熱，西曬只有下午，而且你如果在窗戶外掛遮光布差蠻多的」、「如果是自己的屋子，頂樓還有漏水的疑慮，西曬倒就是熱而已，所以要是我會選擇西曬」、「如果西曬的部分，剛好是陽台，那曬衣服就不用擔心，那還要需要烘衣機」、「但硬要選，頂樓問題較多，西曬則可以用窗簾、冷氣解決，而且只有3-4個月」、「要選絕對選西曬，西曬根本沒什麼，下午陽光灑進來還別有意境」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最好選下午的時間去看房，可以感受熱的程度。至於西曬房的話，「要看曬哪裡」，如果是曬廁所、陽台的話就還好，因為比較不會發霉，若是曬在採光面的大地方，像是客廳，就會特別熱，冷氣就需要開強一點；如果是頂樓的房子，不只很熱，還會有漏水的問題。