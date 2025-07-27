ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

熱氣地獄「頂樓or西曬房」　過來人秒選後者：住過就愛上

▲▼大樓外牆掛滿分離式冷氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友認為西曬房比頂樓房好。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

夏季即將邁入大暑最高溫，許多家庭面臨屋內熱氣難散、冷氣費用直線上升的雙重壓力，一名網友表示，曾住過西曬、頂樓的房子，回家一開門，熱氣直接衝上來，忍不住好奇，如果要二選一的話，哪一個比較好？對此，信義房屋專家表示，主要是看曬哪裡，如果是採光面大的地方，像是曬客廳，就會很熱。

有網友在Dcard發文，住過「頂樓＋西曬」的雙重組合，根本就是「熱氣地獄」，一打開家門迎面而來的熱浪，讓人瞬間清醒。他最近打算即將搬家，好奇選哪一個住起來比較舒服，「西曬跟頂樓，哪個對於室內溫度影響最大呢？一定要擇一的話，要選哪種會比較不熱呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友一致選西曬的房子，「頂樓隨時都熱，西曬只有下午，而且你如果在窗戶外掛遮光布差蠻多的」、「如果是自己的屋子，頂樓還有漏水的疑慮，西曬倒就是熱而已，所以要是我會選擇西曬」、「如果西曬的部分，剛好是陽台，那曬衣服就不用擔心，那還要需要烘衣機」、「但硬要選，頂樓問題較多，西曬則可以用窗簾、冷氣解決，而且只有3-4個月」、「要選絕對選西曬，西曬根本沒什麼，下午陽光灑進來還別有意境」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最好選下午的時間去看房，可以感受熱的程度。至於西曬房的話，「要看曬哪裡」，如果是曬廁所、陽台的話就還好，因為比較不會發霉，若是曬在採光面的大地方，像是客廳，就會特別熱，冷氣就需要開強一點；如果是頂樓的房子，不只很熱，還會有漏水的問題。

關鍵字：熱氣夏季居住選擇房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

姊妹合夥當菜籃族投資客　妹上網問賺錢該怎麼分？

前幾年房市大好，不少菜籃族購屋，一轉手直接獲利出場，有網友透露她之前與姊姊一起投資，姊妹同心獲利出場，但她只拿回自備款，最近姊姊提出再投資，以她的名義購屋，並承諾賣出後會分給原PO部分獲利，原PO坦言不願再投入，但忍不住上網問網友該怎麼分？

1小時前

陸客不來！珠寶城養蚊7年　新租客年捧672萬進駐

陸客來台旅行人數斷崖式崩盤，珠寶、珊瑚店陸續歇業，高雄知名「環宇珠寶城」舊址位於左營，從2018年空到現在，起碼空置7年，有新租客年捧672萬元租下舊址，該店正在裝潢中，在地透露，新租客為車商，看準離交流道近，交通相當便利搶先卡位。

3小時前

台積帶旺嘉義房市　在地嘆：田中央單價近40萬誰買？

台積電在嘉義設廠，近年房價出現驚人漲幅，在地網友表示，他在馬稠後園區工作，想要購屋卻發現周邊太保、朴子等地，都被投資客盤據，無奈說：「在太保都是田的地方，花1坪快40萬元來買房，寧可買市區。」感嘆「台積電對在地人是福是禍還真不知道。」

4小時前

熱氣地獄「頂樓or西曬房」　過來人秒選後者：住過就愛上

夏季即將邁入大暑最高溫，許多家庭面臨屋內熱氣難散、冷氣費用直線上升的雙重壓力，一名網友表示，曾住過西曬、頂樓的房子，回家一開門，熱氣直接衝上來，忍不住好奇，如果要二選一的話，哪一個比較好？對此，信義房屋專家表示，主要是看曬哪裡，如果是採光面大的地方，像是曬客廳，就會很熱。

5小時前

竹南頭份房價修正5~10%　在地點名4產品「還是賣得動」

央行打炒房開始發酵，房仲指出，竹科客外溢熱區的竹南頭份房價出現5~10%修正。不過他表示，市場剛性需求仍在，主要鎖定總價1000~1300萬元的中古華廈、總價1500萬元上下的中古大樓，另外也有投資客進場撿便宜，瞄準蛋白區總價1000萬元內的舊透天、華廈，這4類產品還是跑得動。

6小時前

為了孫子花3個月蓋泳池　爺爺挖土鋪磚見這一幕滿足了

馬來西亞一名70多歲爺爺為了讓孫子有玩樂空間，費時整整3個月打造戶外泳池，設計、挖地、鋪磚等工程全部親自一手包辦，在烈日之下不喊累、不喊熱，順利完工。當孫子看見眼前泳池一片清澈的水時，眼神瞬間發亮，忍不住興奮跳入池中，讓爺爺臉上露出藏不住的欣慰與滿足。

17小時前

北外環4期明年徵地！「大台南1小時生活圈」 　3區受惠最明顯

台南市區北外環快速道路全長約13.5公里，目前二期工程順利，預計在2026年完工東段路線、西段路線則會在2027年完工，其中最後一段第四期工程也在近期舉辦公聽會，將在明年6月完成用地取得，實現大台南一小時生活圈的願景。對此，也有建商看好區段發展，整體開發優勢吸引建商提早插旗布局。

18小時前

擦邊4000萬豪宅線　嘉義房價飆54.9萬成天花板

嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，繼去年嘉義市首度出現住宅大樓5字頭房價後，今年6月有新案再創新高，最高價達54.9萬元，成嘉義目前房價天花板，連在地人都直呼傻眼。

23小時前

台中市5年來「唯一現貨」　五期成屋新案逆勢搶市

近5年台中市預售市場熱度攀高，不論大小建商多半都選擇「預售」的方式售屋，建商也能配合政府政策，將資金快速收回，近期，台中市五期重劃區罕見出現「成屋才開賣」的個案，信義房屋專家認為，時機點到位，反而展現優勢。

7/26 14:00

高樓層建案變多　一票讚「景觀好、蚊蟲少」！住戶曝2致命傷勸退

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友指出，發現最近的建案，樓層似乎越蓋越高，甚至出現30層的大樓，好奇高樓的居住優勢有哪些？對此，信義房屋專家指出，景觀好、採光好、視野遼闊，是許多人買高樓層所重視的，不過要多留意抗震結構。

7/26 13:06

【現場嗑CP】多慧又當起八卦的吃瓜群眾 快樂圍觀陳晨威跟Julia放閃XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

爺爺為孫子蓋泳池　見這一幕滿足..

高樓層建案變多　一票讚「景觀超..

為了新青安買房「住1年決定換屋..

桃園7坪蝸居1戶240萬被搶光..

娘家出頭期款「房子寫女方」貸款..

14人剩2人！大叔住青旅「房客..

台中再現「民間都更王」　揭秘建..

褐地變黃金！中油總部有望南遷　..

砸14.5億買高雄「麗尊飯店」..

陸客不來！珠寶城養蚊7年　新租..

ETtoday房產雲

最新新聞more

姊妹合夥當菜籃族投資客　妹上網..

陸客不來！珠寶城養蚊7年　新租..

台積帶旺嘉義房市　在地嘆：田中..

熱氣地獄「頂樓or西曬房」　過..

竹南頭份房價修正5~10%　在..

爺爺為孫子蓋泳池　見這一幕滿足..

北外環4期明年徵地！「大台南1..

擦邊4000萬豪宅線　嘉義房價..

台中市5年來「唯一現貨」　五期..

高樓層建案變多　一票讚「景觀超..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366