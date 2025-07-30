建商斥8億買走麥當勞左營店土地　曝重建計畫

▲鑫龍騰建設（3188）重訊公布，斥資8億488萬元，入手左營區民族一路土地與其地上物。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

鑫龍騰建設（3188）重訊公布，斥資8億488萬元，入手左營區民族一路土地與其地上物。經查，地上物包含麥當勞民族餐廳、藥局，地價創區域新高，鑫龍騰總經理黃勁嘉指出，看準該地鄰近高鐵具交通優勢入手，預計規劃2~3房首購宅，目前尚無推案計畫。

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鑫龍騰建設發布，以8億488萬元入手約555.16坪的菜公段土地及其地上建物，賣家則為許姓自然人，且註明建物為265 萬元、地價為8億223萬元，土地為住5分區，換算土地成交單價144.5萬元。

經查，地上共有2店面分別為為麥當勞民族餐廳與民族新高橋藥局，均正常營業中，根據《Google Maps》顯示，麥當勞約2014年開幕，藥局則至少在2009年前就已開始營業，至少16年，都是在地相當知名的老店，而麥當勞民族餐廳目前在人力銀行網站仍持續徵才。

▲該地位於民族路，周邊街廓整齊、環境相對寧靜，加上鄰近高鐵站、面向福山公園，地段條件具優勢。（圖／記者張雅雲攝）

對此，鑫龍騰總經理黃勁嘉回應，該地位於民族路，周邊街廓整齊、環境相對寧靜，加上鄰近高鐵站、面向福山公園，地段條件具優勢，具體開發規劃尚未完全確定，初步打造2~3房的住宅大樓，開賣時間未定，2店租期則不便透露。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，該區住5土地行情約130萬元，該筆土地成交單價超過140萬元，創菜公段五小段土地單價新高，應是看好地段未來發展。由於民族路聯外交通相當便利，附近又有公園綠地、榮總的醫療機能，生活機能無虞，地段對自住客也有吸引力，

此外，由於距離台積電楠梓廠、楠梓產業園區也不遠，北高雄近來迎接高科技移民潮，謝哲耀說：「該商圈新案單價4字頭已是打底價格，附近的左營高鐵特區也要5字頭起跳，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，開價也要站上5字頭。」

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