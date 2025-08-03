「台灣矽谷」新地標！　宏匯新竹高鐵特區26F雙塔開工

▲宏匯集團取得高鐵新竹車站特定區開發經營權，日前舉辦第一階段動土典禮。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳致平／綜合報導

宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，此開發案將興建兩棟地上26層、地下4層的複合式大樓，樓高均達119.4公尺，預計將集結商場百貨、店舖與頂級辦公空間，成為高鐵特區的全新地標。

新竹高鐵特區雙塔開發案是全台最具指標性的「大眾運輸導向型發展」（TOD）開發案，該案位於高鐵後站區的世興段四地號等三筆地號，土地面積約1.5萬坪，規劃地上26層、地下4層，總樓地板面積達上萬坪規模，其中一樓至三樓為商場、辦公與適合式餐飲空間，四樓以上全棟規劃為一般事務所使用。

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宏匯地標案「未來之星」將替素有「台灣矽谷」之稱的新竹打造門戶級新地標，董事長許崑泰表示，未來將導入國際級的建築設計與景觀規劃，並與車站設施整合，串聯水圳公園綠地，營造出「新竹中央公園」的願景。

▲宏匯集團取得高鐵新竹車站特定區開發經營權，日前舉辦第一階段動土典禮。（圖／新竹縣政府提供）

交通部鐵道局長楊正君指出，高鐵新竹站不僅是地區門戶，更是新竹科技產業快速連結的核心節點。他表示，開發案預留未來輕軌的場站空間與路線，並將轉乘動線移至地下二樓，有效改善站前交通。

新竹縣長楊文科強調，縣府近年積極招商引資，已取得豐碩成果。隨著新竹縣AI智慧園區及高鐵新竹車站專用區開發案的啟動，新竹已穩居科技製造與創新研發的重鎮。他表示，宏匯集團的雙棟地標完工後，將與附近的聯發科、慧榮科技、新竹暐順經貿大樓等指標性企業總部串聯，共同為竹北的發展寫下新里程碑，帶動新竹產業發展邁向新高峰。