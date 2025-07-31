打42折成交1.6億　通化夜市「台灣塩酥雞」房東換人

記者項瀚／台北報導

通化夜市口的「台灣塩酥雞」、「茶の魔手」整棟透店過去開價3.8億元求售，賣了3年終於賣掉，但打了約42折，成交總價為1.63億元，專家分析此價碼並不算貴。台灣塩酥雞表示，雖然換了房東，但不影響繼續經營。

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▲通化夜市口的「台灣塩酥雞」、「茶の魔手」整棟透店以1.63億元交易。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》3年前報導，通化夜市口、通化街77號的3層透天店面以3.8億元天價開價求售，目前該店面1樓一側是名店「台灣塩酥雞」，為通化夜市最指標的店面，另一側現在則由「茶の魔手」承租。

最新實價揭露，該透店終於賣掉了，但成交價大降至1億6300萬元，對比開價等於是打了約42折。該透店建物權狀77.1坪，土地則移轉了26.3坪。

經查謄本買方為蔡姓自然人，戶籍登記地隱藏。記者聯繫「台灣塩酥雞」，該公司表示：「雖然換了房東，但不影響繼續經營。」

▲通化夜市口指標店面交易整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產台北通化加盟店東張芳綺表示：「目前通化夜市商圈已走過疫後低谷，幾乎沒什麼空店面，本次交易透店在13年前以每月30萬元出租，現估應也有每月30萬元以上價碼，加上租客是生意火爆的台灣塩酥雞、茶の魔手，租約穩定，反推投報可達2.5%水準，本次成交總價1.63億元並不算貴。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「此種區位極佳的透店產品稀有、釋出不多，屋主的期待往往高於市價許多，就像本案過去開價高達3.8億元，在市場上待售數年，近期才以1.63億元合理價位成交。」

邱鼎峯分析：「若以土地價值來看，該透店使用分區為商三特（原屬住三），基準容積率僅225%，土地單價619萬元實屬偏高，但如有區域共同開發的機會，價值可以進一步顯現。本次買方貸款金額很低，基本上就是以資金配置，長期穩定收益的置產角度購入。」

不過，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「本次交易的租金投報效益偏低，若買方真要追求租金投報，大可以購置商辦產品，基本上都會有2.8~3%，甚至更高的投報表現，不需特別去買屋齡近40年的老透天，估計買方主要還是著眼長期的開發效益。」

黃舒衛表示：「商三特土地單價過600萬元雖然看似貴，但該透店點位極佳，以開發整合的角度來看，角間往往是最難整合的一塊，投資價值也最高，有時單一棟透天土地取得成本較高，也不影響整體性的開發效益。」

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