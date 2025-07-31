台中豪大雨壓力測試　淹水屋主親測「虹吸原理」被讚爆

▲大雨狂降台中，昨天（30日）晚間至今，不論市區、山區多處傳出積淹水災情。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大雨狂降台中，昨天（30日）晚間，不論市區、山區多處傳出積淹水災情，西屯區更有一棟荒廢土埆厝，遭雨水沖刷，當場倒塌。而民宅部分也多有傳出淹水災情，就有淹水屋主自製小發明，被網友讚爆。

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台中豪大雨壓力測試，位於北屯區一處住宅，自晚間11點多，窗框接縫處因不敵大雨持續降下，水瀑不斷滲進家中，大雨來得又急又快，屋主透露：「聽到滴滴噠噠聲，進入書房已經來不及。」

屋主表示：「雨勢沒有趨緩的趨勢，但樓板就是木地板，只好與老婆一人一條毛巾不斷吸水擰乾，但到了3點多，真的太睏了，就催生小發明，利用國中學過的虹吸原理，短短幾小時，就累積一大桶雨水。」

▲台中豪大雨壓力測試，位於北屯區一處住宅，自晚間11點多，窗框接縫處因不敵大雨持續降下，水瀑不斷滲進家中。（圖／讀者提供）

另外，也有民眾住露台戶，早上起來水淹20公分，才發現排水孔被植物落葉堵住，欲哭無淚。也有透天民眾哀嚎，淹水災情從樓上延伸到樓下，今天只能請假一天處理積水。

新大樓災情也不斷，有租戶回家後，家裡呈現水鄉澤國，結果發現是洗衣機「爆管」，與房東告知後，房東認為是租客問題要求賠償，雙方爭執引發糾紛等。

▲▼淹水屋主催生小發明，利用國中學過的虹吸原理，短短幾小時，就累積一大桶雨水 。（圖／讀者提供）

對此，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「買的時候是新房子時，驗屋時要用紅外線掃描一遍，除了水區要做放水測試，尤其越靠近轉折的樓層，泥沙淤積、細小的水泥塊等工程廢棄物，都有可能在大雨來臨時突然堵住。」

另外，沈政興也說：「台中市舊城區淹水是多種因素交互造成的結果，從自然地形、都市開發方式、基礎設施到極端氣候等都有關係。加上水道小，然後違建多住戸亂挖及私設擋水牆及雜物，多種原因造成，未來若要改善，需透過下水道更新、增加滯洪空間、地面綠化、智慧水情監控等手段，才能有效減少淹水風險。」

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