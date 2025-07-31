新北未辦繼承土地255公頃　最貴在蘆洲「公告現值3.5億」





▲新北市今年度未辦繼承土地、建物將在明日起列管。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

新北市今年度未辦繼承土地、建物將在明日起列管，統計被繼承人共2043人、土地9939筆、建物747棟，土地總面積254.98公頃，總價值超過156.5億元。其中有3筆超過億元，最貴1筆是位於蘆洲的764坪住宅地，價值3.5億元。

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新北市2025年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，自明日（8月1日）起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2043人、土地9939筆、建物747棟，土地總面積254.98公頃，以2025年公告現值估算，總價值超過156.5億元。

若以單筆價值來看，共有5筆土地超過億元，其中最高價的位於蘆洲區，為面積約764坪、價值3.5億元的住宅區土地，鄰近捷運徐匯中學站，新北市地政局呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

新北市地政局地籍科科長王珮榕指出，依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記。

若是，逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

王珮榕提醒，《民法》規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及繼承財產權利，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。

▲早年持有不動產的比例高，當長輩老去時，越來越多的民眾也遇到繼承的問題。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，繼承有世代間財富轉移的效果，早年持有不動產的比例高，當長輩老去時，越來越多的民眾也遇到繼承的問題。

曾敬德推估，未繼承房地面積不斷增加，可能與找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素有關，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。

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