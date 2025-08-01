排隊到深夜！雞湯名店換房東　店面5300萬賣出　　

▲錦州街深夜排隊名店「雞湯榮」以5300萬元交易，目前還在營業中。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

錦州街深夜排隊名店「雞湯榮」以5300萬元交易，目前還在營業中，記者走訪生意還是一樣火爆。專家分析，買方貸款金額不低，在如今高利率的環境中，加上該物件看似沒有立即顯著的都更題材，選擇購入租金投報不是特別高的店面，相對罕見。

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錦州街名店「雞湯榮」麵館以濃郁湯頭聞名，每到用餐時間總是塞滿了人，且營業到凌晨12點，也被網友認證為中山區必吃的排隊宵夜名店。

近期實價揭露，「雞湯榮」店面以5300萬元交易，權狀38.2坪，換算單價138.5萬元。經查謄本，買方是戶籍登記在嘉義的張姓自然人。





▲「雞湯榮」生意相當好，時常見到民眾排隊候位。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產中山捷運加盟店東何勝緯表示：「雞湯榮位於錦新街，往西邊鄰近中山北路，吸納廣大的上班族人口，往東距離林森北路也不遠，晚場相當熱鬧，像是附近的鵝肉店、熱炒店、手搖飲店生意都很好，也都營業到凌晨。」

何勝緯表示：「雞湯榮自帶人潮，想必租約也會相對穩定，以38坪的面積來看，每月可租到10幾萬元，以5300萬元成交總價回推，租金投報可達2%以上，本次交易符合行情。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「推估該店面租金單價行情在2500~3000元左右，租金投報抓在2.3%上下，不過在當前高利率的環境中，會出手買2％多店面的投資人，幾乎都是手頭現金充裕的客戶，希望找個資金停泊處。」

丁玟甄進一步指出：「觀察本次交易謄本資料，推估買方貸款金額不低，在投報率2%多不是特別高，加上位於10層大樓中的1樓，都更效益也不是特別立即且顯著的情況下，依舊出手，實屬相對罕見。」

▲近3年錦州街店面租賃交易整理。（表／記者項瀚製）