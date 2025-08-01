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預售案落架外觀如「波浪」　153戶組自救會轟建商

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄有預售案外觀落架後，引發已購客暴動，指控外牆磁磚出現嚴重凹凸不平、色差問題。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有預售案外觀落架後，引發已購客暴動，遭指控外牆磁磚出現嚴重凹凸不平、色差問題，共153名已購客組成自救會，要求建商重新施工，並公開說明瑕疵原因，若未能提出有效改善方案，將透過法律途徑維護權益，目前已有約60戶已購客準備提告。

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有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，他入手高雄仁武區預售案，去年10月拆除鷹架後，遭已購客發現外牆狀況不如預期，曾個別向建商反映，建商回覆「正在處理」，直到今年6月，又有住戶把外觀現況影片傳到已購戶群組，引發集體暴動，6月正式成立自救會，共有153戶加入。

購買該社區的H先生坦言，外牆磁磚出現大面積凹凸不平，遠觀猶如波浪，色差情況更是嚴重到「慘不忍睹」，更擔心未來恐出現磁磚脫落的「磁磚雨」。

同時，H先生指出，實際完工的外觀，與當初在接待中心看到的模型完全不同，當時代銷展示的是純白色模型，他理所當然認為未來的建築外觀就是白色，沒想到實際完工後卻不是全白，違背信賴基礎。

自救會表示，建商應說明外牆瑕疵的真正原因和責任歸屬，必須提出已購戶可接受的重新鋪設方案，若建商無視住戶訴求，堅持不恢復買賣契約所規定的外觀及材料規格，全體已購戶將要求依法解除買賣契約，並要求建商支付總價15%的違約金作為賠償。

H先生痛批，爭議尚未解決，建商強硬要求已購客繳納代收款，並開始辦理對保手續，威脅逾期不繳將視為違約，再度激怒自救會住戶。他透露，根據合約，建商在明年1月31日要取得使用執照，若未能提出有效改善方案，目前已有約60戶住戶準備提告。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲投訴人表示，實際完工的外觀，與當初在接待中心看到的模型完全不同，當時代銷展示的是純白色模型，他理所當然認為未來的建築外觀就是白色。（圖／投訴人提供）

記者致電該建商詢問後續處理，該公司表示，建案外觀已取得都市設計審議委員會通過核可，銷售期間展示的建築模型為業界常見「素模」，僅具備建築物外觀基本比例呈現功能，無關於詳細設計或內部裝修完整展示。

針對客戶投訴事宜，經查，銷售合約及相關書面文件，均載明「售前樣品展示為示範性質，實際交屋可能與樣品有異」條款。

至於磁磚凹凸不平與色差，由於建案尚未取得使用執照，並無違建或建築外觀顏色不實，基於工程安全考量，相關工程已暫停施工，待取得使用執照後再行施工。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，預售案為讓民眾了解建築的基本外觀和相對位置，接待中心內都會擺放建築模型，搭配3D模擬圖或彩色透視圖介紹，已購客除非能證明建商刻意隱瞞，或誤導民眾對素模與未來外觀顏色的認知，否則很難以此要求模型與實際外觀不符。

時間 事件
2024年3月 投訴人入手仁武區預售屋
2024年10月 建案鷹架拆除
2025年6月 外牆出現磁磚凹凸不平與色差，住戶拍下影片後引發集體不滿，成立自救會
2025年6月 住戶認為外觀與接待中心白色模型不符
2025年7月30日 建商召開說明會，說明相關進度及未來施工規劃，自救會認為建商冷處理
2025年7月 自救會無法接受處理結果，向《ETtoday新聞雲》投訴

▲投訴人購屋糾紛。（ETtoday製表）

懋元法律事務所律師張簡明杰表示，目前自救會的訴求偏向「時機未到」，主要是外牆屬於公設範疇，非專有部分，個別住戶難以主張權利，必須等到交屋後由管委會統一處理，且磁磚凹凸不平、色差雖然影響美觀，但並未影響居住功能，法院通常不會認定為重大瑕疵而准許解約。

張簡明杰建議，已購客最實際的做法是等待交屋時進行驗收，屆時管委會可拒絕點交外牆部分，以此要求建商改善，若建商仍不配合，管委會可委請估價師評估房屋因外牆瑕疵造成的價值減損，要求建商給付折價補償。

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關鍵字：高雄預售案外牆磁磚瑕疵自救會素模

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