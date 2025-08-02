陸敬民／最富里＝肥羊里？　排行榜恐成炒房話術

▲ 「最富里」雖然統計數據有其參考價值，但過度「標籤化」恐對房市與社區安全造成負面衝擊。（圖／記者項瀚攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

近年來財政部公布的綜合所得稅統計資料，被媒體包裝為「最富里」排行榜，雖然統計數據有其參考價值，但過度「標籤化」恐對房市與社區安全造成負面衝擊。

財政部近年定期公布的綜合所得稅初核統計資料，詳細涵蓋各縣市、鄉鎮甚至村里層級的平均與中位所得。這些原本用於政策分析的專業數據，經由媒體報導後，往往被塑造成「財富排行榜」或「官方認證富人區」的象徵，引發社會高度關注。

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不過單純依賴平均所得數據判斷區域價值存在明顯盲點，假設某甲里僅有1500戶，收入分布相對均勻，從年薪100~500萬各有不同戶數，計算出平均年薪為366.7萬元。另一個乙里有5000戶，雖然擁有更多年收入千萬以上的高資產族群，但因為基數較大且包含眾多一般收入家庭，平均年薪反而只有299.2萬元。

「這就是典型的平均值謬誤現象。」從房地產市場角度觀察，乙里雖然平均收入較低，但實際上擁有更多高資產族群，真實的市場價值判斷遠比單一數字複雜。若僅以平均數評比，容易讓人數較少卻高度聚集的同質性高薪族群，掩蓋更大群體的真實樣貌。更令業界擔憂的是，「最富里」標籤被過度包裝後，可能對房地產市場產生扭曲效應。

▲ 最富里影響範圍不僅限於房價，連帶周邊店家物價與服務費都可能因而調升，在地民眾首當其衝。（圖／記者張雅雲攝）

當這類統計被視為「官方認證」而公開吹捧時，極易成為各行各業在當地藉機哄抬炒作的話術，影響範圍不僅限於房價，連帶周邊店家物價與服務費都可能因而調升，在地民眾首當其衝，生活成本不降反升。社區安全問題同樣值得關注。當一個「里」被反覆標註為全台最有錢的地區，自然成為不法人士覬覦的目標。

特別是目前詐騙案頻傳，不肖人士只需查閱公開數據與新聞報導，就能精準鎖定高所得社區，針對孩童、老人或獨居者發動各類犯罪行為。相較之下，「鄉鎮市區」層級的統計範圍較廣，仍具基本隱私遮蔽功能，但「里」的統計範圍過於精確，已突破社區安全的合理底線。

過度包裝的統計排名可能影響下一代的價值觀，當「最富里」成為一種社會標籤時，孩童除了攀比物質消費外，還可能延伸到居住地區的比較，這種現象並不健康。真正的統計數據應該用來發現差異、促進改善、落實公益，達到社會進步的目標。因此建議主管機關在發布綜所稅分區統計時，應考慮將公布層級限制在「鄉鎮市區」範圍，避免過度細分至「村里」層級。

同時也盼各大媒體在報導相關統計時，能提供更完整的背景說明，避免使用容易引起誤解或階級對立的用詞。最重要的是，優質的居住環境應該建立在完善的公共建設、良好的社區管理、便利的生活機能基礎上，而非單純的所得數字排名。



►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長