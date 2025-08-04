3人湊1億買竹科金山街套房　前任包租公喜賺2440萬





▲竹科旁的「套房區」金山街出現整棟1億700萬元交易，整棟包含36間房。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

竹科旁的「套房區」金山街出現整棟1億700萬元交易，3位新竹在地人合資買下36間套房，該棟物件在12年前以8260萬元交易，前屋主帳面獲利2440萬元。在地房仲表示，竹科不是所有人都高收入，尤其在房價高漲下，小單位套房需求強，以本次交易物件來說，投報率可達4%，相當不錯。

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新竹科技園區上班人口多，自然周圍也有龐大的居住需求，在金山街一區就規劃有許多套房。近期實價揭露，金山六街上一棟屋齡25年的5層建物交易，總價1億700萬元，並備註有36房，平均下來每間297萬元。

經查，該筆交易由3位自然人合資買下，戶籍都登記在新竹。另據實價資訊顯示，該棟物件在12年前以8260萬元交易，前屋主帳面獲利2440萬元。

住商不動產竹北台大加盟店東陳李鴻表示：「金山街一帶緊鄰竹科，走路就可以上班，區域生活機能佳，有非常多的套房物件，估達上萬間，可稱為『竹科套房區』，竹科並不是所有員工收入都很高，尤其在房價高漲的環境下，不少員工都會選擇承租小套房。」

陳李鴻指出：「依據套房不同的面積大小，竹科周邊套房月租金抓在8000~1.2萬元間，而若租屋預算多一點的園區人，會選擇像是關埔重劃區一帶，2房車每月就要2~2.5萬元。」

陳李鴻分析：「以本次交易的36間套房來說，以每間每月1萬元租金來算，滿租的狀況下，每年可收到432萬元，以總價1億700萬元的投報回推，投報率達4%，相當不錯。」

▲竹科不是所有員工收入都高，仍有許多人承租小套房。（圖／記者謝盛帆攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「過去幾年，房市大多頭，新竹受惠科技產業蓬勃，房價一飛沖天，也吸引許多投資客進場，如今房市冷卻，投資客也在主流市場中縮手，轉向鎖定具穩定投報率的產品。」

葉沛堯指出：「以本次交易的物件來說，屋齡25年不高，又是整棟帶有80多坪土地的物件，租金投報還能達4％水準，是相當不錯的標的。」

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