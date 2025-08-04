預售屋解約風暴席捲全台　消基會：多數家庭形同斷頭

▲預售屋解約潮風暴將襲，消基會示警，台灣預售屋市場正面臨一場前所未有的風暴。圖為交屋說明會。（示意圖／翻攝自南悅樂田臉書粉專）



圖文／鏡週刊

銀行貸款水位不足，申貸條件門檻提高，貸不了款的民眾飽受煎熬。消基會示警，台灣預售屋市場正面臨一場前所未有的風暴，那就是，消費者承受賠付鉅額違約金與合約法律責任的雙重打擊；此外，面對龐大退戶潮，也可能造成建商資金斷鏈，對市場衝擊又多一層。

銀行貸款水位告急，申貸條件嚴格。案場第一線銷售人員王先生告訴本刊，有位高階公務員去年購置總價2,800萬元預售屋，以年收150萬元和職業別來看，應是銀行的VIP，不料交屋前夕才知道沒辦法拿到8成貸款，無法補足300萬元資金缺口，只好和建商協商，認賠解約，「2021年至2023年房市大好，當時簽訂的預售屋開始要交屋，接下來這樣的案例只會越來越多。」

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根據《591實價登錄》統計，今年前5個月七都預售屋解約量逼近千件，較去年同期增加6成，4月解約量突破200件，且連續2個月維持在200件以上紀錄，購屋時間點多在去年，此外，近期台南和台中解約件明顯增加，台南市地政局統計實價資料顯示，2024年上半年實價登錄解約僅70件，今年上半年實價登錄解約戶數增至174件，較去年同期增加1.5倍。

事實上，受限《平均地權條例》新修法規定，只要在2023年7月1日之後購買的預售屋，除非有特殊情況，否則不得轉讓；因此面對大筆資金缺口，補不了的民眾大多只能選擇解約。

8月1日消基會更示警：台灣預售屋市場正面臨一場前所未有的風暴。「從表面看，這場解約潮起於金融政策的急轉彎：『新青安貸款激起購屋熱潮，卻也迅速觸發銀行限貸防火牆』，一紙「限貸令」將數以萬計購屋者推入資金斷裂的深淵。從本質看，這不僅是一場房市結構性失衡的反映，更是法律制度與現實經濟間的劇烈衝突，而在這場交錯的博弈中，受創最深的正是那群本意單純、夢想擁有一個家的消費者⋯」

消基會指出，政策轉彎雖屬常態，但對消費者而言卻是晴天霹靂。許多早在2021到2023年間簽下預售屋合約的自住型民眾，原先規劃以7至8成的房貸順利交屋，卻在面臨實際交屋時，被銀行告知僅核貸6成5、甚至更低的貸款比例，突如其來的資金缺口往往高達數百萬元，對於多數家庭而言已形同斷頭。

「由於預售屋合約往往簽訂時間距今已久，且資金安排多已固定，臨時湊出額外數百萬資金並不現實。對此，消費者唯有選擇解約，卻又不得不面對鉅額違約金與合約法律責任的雙重打擊。這就是目前席捲全台的『預售屋解約潮』背後最真實的消費者處境。 」消基會補充。

自住民眾不得已解約，但解約背後卻可能衍生出更大危機。龍寶建設董事長、中華民國不動產協進會理事長張麗莉表示，建商積極替客戶找尋解決辦法，「比較大的問題是，有的建案剛動工，要是遇上大批退戶，可能導致建商沒辦法再蓋下去，嚴重的話會產生跳票。」房市環境確實越來越嚴峻。



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