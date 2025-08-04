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營建股逆勢強彈2天　分析師：關稅氣氛促股價補漲

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣關稅20%，雖然政府強調是「暫時的」，但台股仍連2天下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台灣暫時性關稅落在20%，雖然政府強調是「暫時的」，但台股仍連2天下跌。不過，營建類股卻逆勢連漲2天，今（4日）更大漲1.3%。分析師表示，營建是內需產業，不是關稅直接性影響，加上台幣升值趨勢，有利營建產業，資金也開始流入營建股，開始補漲。

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8月1日公布美國對台關稅20%，雖然總統賴清德強調是「暫時性關稅」，但20%的稅率高於台灣的主要競爭國日本、韓國，台股也連跌2天，1日加權指數終場下跌108點，收在23,434點，跌幅0.45%；今（4日）再下跌55點，跌幅0.24%

不過，營建股指數卻是連2天上漲，1日上漲0.98%，指數收在492.6點，今（4日）更大漲1.3%，收在499點。這也讓網友熱議：「是不是相對高的關稅，資金轉向內需產業。」

分析師丁彥鈞表示：「營建業的成本、銷售端都不受到美國關稅影響，因此在現在稍微高於預期的關稅政策下，資金出現輪動，加上台幣仍處於升值的大方向，這些都有利於營建類股表現，使股價開始補漲，但並沒有正式轉強。」

丁彥鈞表示：「營建指數從去年8月700多點的高點以來，已有大幅度修正，甚至是超跌了，而觀察2024年不少公司都繳出不錯的業績表現，擁有不錯的配息條件，馬上又要進入除權息，自然有買盤進入。」

▲▼辦公大樓,麗明營造,公益路二段,惠中路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲儲祥生表示，現在央行對房市資金的管控並無鬆綁，營建類股基本面沒有好轉。（示意圖／記者陳筱惠攝）

不過，分析師儲祥生表示：「大盤以AI科技股為，而今天只是AI在修正，資金回頭去找沒有漲、非主流的股票，當然就包括營建股了。」

儲祥生認為：「現在央行對房市資金的管控並無鬆綁，營建類股基本面沒有好轉，這恐怕只是短線上的反彈，且觀察目前營建指數月線、季線之下，並無正式轉強態勢。」

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關鍵字：台股股市關稅營建股科技股分析師丁彥鈞儲祥生

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