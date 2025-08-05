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台中知名建商爆停工　內政部公布掌握「4案」

▲▼ 合總,小時代系列,新案,跳票 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲合總建設爆發停工事件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者許力方／綜合報導

台中一間營造廠因與建商資金周轉困難，爆發停工事件，對此，內政部表示，現已掌握該建商於台中市有3處銷售興建中之預售屋建案，其履約擔保方式均採同業連帶擔保，另有雲林縣1處建案，已取得使用執照，現正辦理移轉過戶登記中。

台中海線地區的合總建設因資金周轉不靈，爆發旗下龍井區、沙鹿區3案全面停工。內政部4日指出，已要求建案所在縣市政府主動瞭解其實際興建進度及後續處理方式，以協助維護購屋者權益，若後續有履約爭議，可洽縣市政府消費者服務中心或消保官提出申訴處理。

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內政部也補充，對於先前媒體報導高田營造停工事件，受影響的預售屋建案分別位於台北市及新竹縣，事發後已立即通知縣市政府主動協助處理，並通知信託銀行暫停動支買方所繳價金。據縣市政府查復，部分建案已尋求其他營造商承作，或接洽有意願的建商承接續建。

此外，為從制度面強化風險管控，內政部已邀集行政院消保處、金管會、相關公會及消保團體等開會檢討預售屋履約擔保機制，目前研議方向包括：一、規範預售屋買方所繳價金，應專款專用於實際工程興建項目。二、規範賣方應於契約中載明受託機構之信託專戶名稱及帳號，讓買方可將購屋款項直接匯入信託專戶，避免遭賣方私自挪用。三、明定賣方於簽約時應提供信託權益說明書，讓消費者瞭解其信託權益內容。

關鍵字：內政部建商台中

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