桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8萬宅總數最多、龜山增加最多

▲全台空屋數最多的行政區是中壢區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

高雄市為七都中空屋（低度用電住宅）增加最多的縣市，進一步觀察全台各行政區，空屋增加最多的是龜山區，年增1888宅，而總空屋數最多的行政區也在桃園，中壢區達1.8萬宅。

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住商機構觀察內政部統計，盤點七都2024年下半年低度用電住宅資料，共達91.4萬宅，與2023年同期相比約增加6.4萬宅。其中高雄市達12.3萬宅，相較去年同期一年增加1.1萬宅，為七大都會區中增加數量最多者。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「高雄增加較多低度使用住宅的行政區，以鳳山區為首，該區為高雄人口最多行政區，在地換屋、首購需求濃厚，吸引建商進駐，但區域房價也有所拉提，加上部分大型建設利多並未完全體現，適逢去年下半年全台買氣漸緩，令剛需客群出手較為謹慎。」

▲七都各行政區2024年下半年低度使用住宅宅數。（圖／住商提供）

此外，住商機構盤點各行政區數量較多的20處行政區。其中，以桃園市中壢區達1.8萬宅位居七都龍頭，另外以桃園市龜山區年增1888宅最多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「自疫情後房市多頭的建商推案多集中於近期交屋，近年來最大交屋潮適逢房市急凍，令有重劃區議題的縣市出現大量空屋。」

徐佳馨進一步表示：「中壢本身具有青埔重劃區議題，至於龜山則以機場捷運A7站重劃區著稱，兩者在疫情後一直都是推案熱區，推案量巨大之下，又於去年下半年起陸續交屋，令區域留下不少空屋，惟這些低使用度住宅是否會對重劃區形成賣壓，還有待時間檢驗。」

另外，信義房屋觀察待售新成屋方面，過去被視為賣壓很重的新北淡水，反而表現不錯。淡水區待售新成屋數量從2023年第4季的3331戶大幅下降至2090戶，年減1241戶，顯示當地房市去化速度加快。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「林三淡早年因為大型重劃區的大量供給開發，空置率抑制房市發展，不過三峽北大特區的空置率改善速度最快，林口空置率後續也大幅改善，之後三峽與林口房價跟著景氣走揚，而大台北地區房價上揚後，淡水地區房價CP值更被凸顯，加上淡江大橋進度明確，成為新北房市的一個亮點區域。」

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