夫妻買房「雙方父母各出200萬」　她聽婆婆1說法傻眼：讓人吐口水

▲原PO聽到婆婆說的話之後，感到傻眼。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「婆家的行為真的讓人吐口水！」一名網友發文表示，夫妻倆買房時，雙方父母都有幫忙出200萬元，但沒想到，婆婆後來都跟左鄰右舍說，房子是他們幫忙出錢的，甚至貶低她的娘家，讓她很傻眼。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，當初買房，雙方父母都有各幫忙出200萬元，豈料婆婆後來卻都告訴鄰居，房子是他們幫忙出錢的，媳婦娘家沒辦法出錢，「這種睜眼說瞎話的事竟然也可以說，甚至貶低我娘家」。

原PO聽到這番話，當然難掩怒氣，雖然她真的很感謝家人們的幫忙，讓夫妻倆減輕壓力，但婆家的行為「真的讓人吐口水！」她至今也沒告訴娘家這件事，「就為了他們形象，這樣值得嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當婆婆的面，跟鄰居說各出200萬，讓婆婆知道再亂說話，一定會讓她沒有面子」、「叫你老公處理，自己看著辦」、「如果是我，我會跟娘家說，我不會為了婆家做面子」、「一定會說出真相」、「我一定會講給大家知道，不會給她面子」。也有網友說，「至少你婆婆還有出錢，我們夫妻買房，我婆婆1毛也沒出，卻到處說房子她有出錢」。