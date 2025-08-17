台中三寶爸17.53億入袋　在地分析購屋條件一次看





▲台中期期發彩券行開出威力彩一注獨得。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

中樂透後要做什麼？不少民眾首選「買房置產」，一圓成家夢！2025年台中一名40多歲的三寶爸，中了威力彩頭獎加7注貳獎，總共抱走17.53億元，台彩也已經證實獎項被領取，信義房屋專家分析，中獎地點位於台中市西區民生路，周邊有不少符合自住的產品。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台彩表示，17.53億元的得主已現身領獎，為40多歲的三寶爸，從事製造業，中獎後一度兩天睡不著覺，領獎那天，和70歲左右的爸爸一起來，而當期頭獎開在台中市西區民生路「期期發彩券行」，創威力彩第5屆以來次高單注頭獎金額。

▲頭獎的得主多半都還是有工作的上班族，會想看看豪宅產品，但實際上對於選擇新家，注重學區、生活機能以及有地緣性。（圖／記者陳筱惠攝）

曾經遇過頭獎買主的房仲透露：「其實大部分頭獎得主，都很低調，但第一件事就是想要搬家。」該名房仲說：「頭獎的得主多半都還是有工作的上班族，會想看看豪宅產品，但實際上對於選擇新家，注重學區、生活機能以及有地緣性。」

以他遇過的案例來說：「其實頭獎得主往往會考慮家中家庭成員，例如父母、子女、兄弟姐妹，大多不會揮霍，也會對未來『居住成本』例如管理費等相當在意。」

近期開出頭獎的彩券行透露，得主中獎後不僅低調現身，還第一時間諮詢房仲購屋事宜。對此在地房仲指出，近期中大獎者的買房趨勢，有明顯的兩大走向：「自住型豪宅」與「穩定收租型產品」。

▲房仲分析，因應有3個小孩的需求，若該得主要購房估計會落在40坪以上的3房、甚至4房格局，或者是整層戶型、雙併設計，兼顧生活與未來彈性。（圖／記者陳筱惠攝）

從已知的中獎者家庭背景與思維邏輯來看，房仲合理推測，他們接下來的購屋動作，不會只買一間，更不太可能只為了「自住」而買，也有可能會為了下ㄧ代積極置產。

信義房屋公益忠明店曾志凱認為：「中獎地點位於西區民生路，很可能原本就住在西區或附近區域，也對這一帶機能熟悉。若得主要購屋，那麼自住宅首選一定會鎖定在熟地帶，有名校、有公園、生活便利的成熟地段，空間坪數方面，因應3個小孩的需求，估計會落在40坪以上的3房、甚至4房格局，或者是整層戶型、雙併設計，兼顧生活與未來彈性。」

曾志凱說：「西區擁有電梯、低樓層、靜巷、有醫療資源的區段，都很符合該名得主需求，包含公益路靜巷或國美館周邊，都有有溫度又高質感的地段。」

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

信義房屋更多相關新聞