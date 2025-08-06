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獨／新手房東欲哭無淚　房客不繳租還申請「租補」賺錢

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中一名侯姓房東控訴，自己全新交屋45坪住宅位於海線社區大樓遇到租屋蟑螂，讓她痛不欲生。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中一名侯姓房東控訴，自己全新交屋45坪住宅位於海線社區大樓， 4房2衛，今年2月以簽約期為3年、每月租金為2萬5千元出租給一組家庭，租客初期以太太名義簽約，還提供良民證，讓人放下戒心，沒想到入住後便顯露真面目。

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侯姓房東回憶，當時是一名媽媽、帶著2名孩子前來說要租屋，說家庭人口單純，僅父母與2小孩，結果出租後才發現，夫妻其實養育4個小孩，且還外加了一隻寵物狗。

而讓房東傻眼的是，自2月入住後，他們僅繳過第1個月租金，至今已欠繳逾6個月，儘管陸續寄出3封存證信函及1封律師函，雙方租約也已依法終止，但對方仍死賴不走，甚至不繳水電、破壞社區環境與房屋設施，成為名副其實的「租屋蟑螂」。

▲▼租屋蟑螂 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲侯姓房東回憶，當時是一名媽媽、帶著2名孩子前來說要租屋，實際上卻是6口之家。（圖／讀者提供）

侯姓屋主表示：「過分的是，他們只繳了1個月的租金，之後再也沒匯過錢，甚至近期因積欠水電費，遭斷水斷電，他們卻可以補繳就恢復供應，繼續住在裡面！但最誇張的是，對方仍持續申請並領取租屋補助，等於他們租屋不用錢，反而賺錢！」

這家人不僅欠租、拒搬，還造成社區多項擾民問題。鄰居向管理員反映，小孩常在社區中庭亂丟東西、破壞公共設施，還會偷偷跑去隔壁戶敲門「討東西吃」，甚至最小的小小孩穿著尿布滿場跑、初中年齡的孩子也未見上學，疑似輟學。

更令人擔憂的是，有住戶曾看到疑似虐童跡象，警方與家暴中心也曾數度登門關切，少年法庭與家扶中心頻繁現身社區，嚴重干擾其他住戶安寧，房東更被要求下一次的區權會要出席討論「惡鄰條款」，讓房東身心俱疲。

侯姓房東則透露：「我們依法不敢進入出租屋打擾，只能在外面查看房屋狀況，而大門門鎖也遭人破壞敲毀，我們完全不知道屋內狀況如何，既擔心財物損失，更怕出人命，打他們電話也聯絡不上，手機直接變空號！」

▲▼租屋蟑螂 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該租件大門門鎖遭人破壞敲毀，讓房東既擔心財物損失，更怕出人命。（圖／讀者提供）

屋主說：「他們這種人就是有一套套路，騙你裝指定品牌冷氣、住你新房，政府還發他錢，之前有談過請他們搬家，對方還要叫我們付搬家費！」她也無奈表示這是房東界最怕碰上的租屋蟑螂情境。

實際以該租客家庭成員與鄰居描述的情況試算，若該戶家庭為經濟弱勢、社會弱勢，租補金額可加乘1.4倍與1.2倍，且育有未成年子女4人，加乘2倍，以最高的補助金額來說，一個月可領7200元。

對此，愛租屋資產管理總經理李婕絲表示：「了解過該名屋主的狀況後，真的在現行規範之下『無解』，目前租賃市場，不論是否為包租代管物件，都是針對良善的房東與租客，惡意且有預謀要鑽漏洞的，防不慎防。」

李婕絲說：「目前租屋補貼政策，房客不需經過房東同意即可申請，立意良善，但建議政府的租金補貼應加入房東端的回報與查覈機制，例如每月需由房東提供收據證明，或建立誠信評比系統，避免有心人士濫領補助，讓真正有需要的租屋族群無法受益。」

▲▼租屋蟑螂 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲惡意拖欠租金、不搬離等情況，房東可以做的就採取法律途徑，例如發存證信函、聲請支付命令或提起訴訟，並在必要時申請強制執行。（圖／讀者提供）

房東要自保，李婕絲說：「惡意拖欠租金、不搬離等情況，房東可以做的就採取法律途徑，例如發存證信函、聲請支付命令或提起訴訟，並在必要時申請強制執行，但實務上遇到就是半年、1年的時間成本。所以最重要的是房客挑選，且簽訂租約時應注意公證，並做好風險管理，例如驗證房客身分、收取足額押金。」

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關鍵字：租屋房東租客糾紛台中租屋蟑螂惡鄰條款

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