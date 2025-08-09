5企業主北市掃樓「加購同棟」　專家點出3大考量點

▲政府「打住不打商」，不少私法人積極購置商廠辦，甚至不乏「加購」同棟案例。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

政府「打住不打商」，不少私法人積極購置商廠辦，甚至不乏「加購」同棟案例，光今年北部就有5法人加購。專家分析，加購對企業主來說有3大考量點，包括認同風水氣場、方便員工集中管理與業務往來、對同大樓行情熟悉。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

近年政府「打住不打商」，因此不少私法人積極購置商廠辦產品，甚至不乏「加購」同棟商辦的案例，進一步擴大企業經營版圖。

台灣房屋集團趨勢中心根據內政部實價登錄資料，今年包括展碁國際、長庚醫療體系、浪凡網路科技、豐順營造等法人機構，皆出手加購台北「同棟不同層」商辦，顯示企業主對同棟大樓的喜愛與發展信心。

▲2025年法人加碼買台北同商辦大樓案例。（圖／台灣房屋提供）

展碁國際（6776）於去年與其子公司共同砸下約35.7億元，購置南港新商辦「利百代商業大樓」多層多戶逾五千坪辦公室，今年5月再度以1.8億元購入10樓，擴大範圍，兩年間的購入單價落在75~80.6萬元。

浪凡網路科技（6165）自2022年以6.8億元入手4戶士林「欣翰士林官邸」豪辦，單價94萬元，今年4月再砸約6.1億元、單價105萬元，購入同棟3戶其他樓層戶別。此外，豐順營造繼2023年購入「欣翰士林官邸」後，也於今年6月加碼購入1戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「企業經營發展順利，不少企業主會認同辦公室風水氣場佳，因此拓展辦公空間，往往以同棟大樓為優先考量，另外也方便員工集中管理和業務往來互動，且同大樓加購對於行情熟悉，若為同一屋主出售，也有機會以舊行情成交。」

張旭嵐分析：「近年積極拓展的產業以科技業為大宗，而吸引這類企業主加購的多為屋齡新，甚至剛完工不久的商辦，由於初期待售樓層較多、屋況好、各樓層格局相似，有利於快速裝修規劃，並立即使用，因此賺了錢就會積極加購，自用置產兩相宜。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「以台北市中心來說，同棟加購案例也僅限於屋齡新穎的大樓，一些屋齡超過40年、甚至50年的老商辦，頗具都更改建題材，一些企業若在該大樓中已有不小持分，都會有持續收購的意願，實務上也有這樣的案例。」

