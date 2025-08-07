隆大奪下60年清潔隊舊址　斥55億將蓋超高樓





▲苓雅清潔隊舊址屋齡超過60年，位於南高雄蛋黃區，高市府以公辦都更方式開發，7日公布最優評選人為隆大營建。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

苓雅清潔隊舊址屋齡超過60年，位於南高雄蛋黃區，高市府以公辦都更方式開發，7日公布最優評選人為隆大營建，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，全案預計2028年將開工，隆大透露，將規劃2~4房大樓，開案時間未定。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，苓雅清潔隊舊址屋齡已超過60年，捷運局以公辦都更方式開發，經過公開評選，7日公布最優評選人為隆大營建。

吳嘉昌表示，該基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、1200人口數的輕軌使用量，全案預計2028年1月申報開工，2032年12月取得使用執照。

▲隆大營建表示，該案預計規劃地上28層、地下6層的超高樓，採2~4房設計，開案時間則未定。（圖／高雄市捷運局提供）

隆大營建副董事長陳又齊表示，看好該區地段精華投入都更，預計規劃地上28層、地下6層的超高樓，採2~4房設計，開案時間則未定。外界預估，未來新推案開價也要「坐4望5」。

而高雄還有不少都更案招商中，高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷透露，為防堵建商養地，2021年央行祭出購地貸款限制，要求建商需在18個月內動工興建，不過該限制不適用在危老都更案，且都更危老案也被排除在「不動產放款天條」《銀行法》72-2條外。陸炤廷說：「相較購地，近期建商會搶進都更、危老市場，主要是可以貸款多一點、利率低一點。」

儘管都更危老雖不在《銀行法》72-2條限制內，但是占不動產集中度，不具名建商透露，受信用管制波及，近期連都更案貸款都出現限制，已有都更案從原本貸款8成驟降到6成，受此影響，研判之後將降低建商對都更案的投資意願。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」