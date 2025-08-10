「帝寶」系列南下搏眼球　屏東案年挹注逾40億營收

▲愛山林集團近年積極布局南部，2019年首度進軍高雄推出自建案「時尚帝寶」，並開始與高雄在地建商合作。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲、陳筱惠／綜合報導

愛山林集團近年積極布局南部，2019年首度進軍高雄推出自建案「時尚帝寶」，並開始與高雄在地建商合作，陸續推出多個合作案，去年「橋科大極」更創下4個月賣完500戶的快銷佳績，同時加碼購地規劃總部，到2027年還有約90億元營收可進補，高雄成重兵部署區。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

愛山林2019年首度進軍高雄，展現雄心一口氣推出自建案與合作案雙軌並進策略。首發案「時尚帝寶」一公開，立即吸引大批北部置產客南下購屋，成功打響品牌在南部市場的知名度。

目前集團銷售中的新案僅剩「時尚帝寶」餘屋，以及屏東市的「花園帝寶」。其中，「花園帝寶」已於第二季開始交屋，預計今年可挹注約44.5億元營收，明年還有10.5億元營收可入帳。

▲去年預售開賣的「橋科大極」，創下4個月賣完500戶的快銷佳績。（圖／記者張雅雲攝）

愛山林集團近年也同步與郡都集團展開策略合作，2019年首推「郡都當代」案。當時，愛山林集團董事長祝文宇指出，「借重郡都在南部市場土地開發、工務的專長，愛山林則貢獻市場行銷經驗，雙方一拍即合。」至今，兩造已合作3案，去年預售開賣的「橋科大極」更創下4個月賣完500戶的快銷佳績，連郡都董事長唐承都直呼：「賣太快出乎預料。」該案預計2026年底取得使照，2027年可交屋貢獻34億元營收。

據了解，愛山林在南部幾乎快要無案可賣，不過祝文宇購地向來精準，且擅長大規模的開發計畫，近期一口氣入手2地，去年底攜手北基、三地集團，入手農16正對凹子底森林公園561坪的基地，總價約14.59億元。

類型 位置 案名／土地 現況 自建案 高雄新興區 時尚帝寶 完銷 自建案 高雄三民區 文華帝寶 完銷 自建案 屏東市 花園帝寶 成屋銷售中 合作案 高雄三民區 郡都當代 已完銷交屋 合作案 高雄苓雅區 濱海 已完銷交屋 合作案 高雄橋頭區 橋科大極 預售完銷興建中 代銷 高雄鼓山區 欣都星 預計Q3進場 代銷 高雄鼓山區 欣美術 公開時間未定 購地 高雄鼓山區 土地 預計規劃商辦 購地 高雄大寮區 三裕木業廠房與土地 短期內不會進行土地變更

▲甲山林南部布局。（ETtoday製表）

愛山林建設副董張境在表示，該地預計規劃商辦大樓，細部還在設計中，預計1、2樓將作為集團南部企業總部，或是房產聯合銷售中心，商辦樓層則是只租不售。

今年初，愛山林入手位於大寮區的三裕木業廠房與土地，成交價高達36億元。愛山林表示，「該地公司出資1/3、12億元，由於使用分區為工業地，短期內不會進行土地變更住宅推案，未來再做進一步開發打算。」

目前愛山林集團手上還有欣巴巴事業的「欣美術」與「欣都星」2個代銷案蓄勢待發。其中最受矚目的「欣都星」預計第三季公開，該案位於農16重劃區內，為重量級指標案件，總銷金額約100億元，門牌保值抗跌特性，被業界視為下半年房市買氣的重要風向標。

至於中部布局，愛山林斬獲不多， 2013年與宏泰人壽、潤隆建在七期推出延續台北帝寶血統的代表作「臺中帝寶」，當時吸引北部客戶爭相捧場，預售單價突破當時新高價逼近6字頭，不過就在該案後，2014年短暫接過同樣是興富發集團的「國家一號院」後，全集團至少5年在中部沒有自建案也沒有代銷案。

