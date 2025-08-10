「帝寶」系列南下搏眼球　屏東案年挹注逾40億營收

▲愛山林集團近年積極布局南部，2019年首度進軍高雄推出自建案「時尚帝寶」，並開始與高雄在地建商合作。（圖／ETtoday資料照）
記者張雅雲、陳筱惠／綜合報導
愛山林集團近年積極布局南部，2019年首度進軍高雄推出自建案「時尚帝寶」，並開始與高雄在地建商合作，陸續推出多個合作案，去年「橋科大極」更創下4個月賣完500戶的快銷佳績，同時加碼購地規劃總部，到2027年還有約90億元營收可進補，高雄成重兵部署區。
《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」
愛山林2019年首度進軍高雄，展現雄心一口氣推出自建案與合作案雙軌並進策略。首發案「時尚帝寶」一公開，立即吸引大批北部置產客南下購屋，成功打響品牌在南部市場的知名度。
目前集團銷售中的新案僅剩「時尚帝寶」餘屋，以及屏東市的「花園帝寶」。其中，「花園帝寶」已於第二季開始交屋，預計今年可挹注約44.5億元營收，明年還有10.5億元營收可入帳。
▲去年預售開賣的「橋科大極」，創下4個月賣完500戶的快銷佳績。（圖／記者張雅雲攝）
愛山林集團近年也同步與郡都集團展開策略合作，2019年首推「郡都當代」案。當時，愛山林集團董事長祝文宇指出，「借重郡都在南部市場土地開發、工務的專長，愛山林則貢獻市場行銷經驗，雙方一拍即合。」至今，兩造已合作3案，去年預售開賣的「橋科大極」更創下4個月賣完500戶的快銷佳績，連郡都董事長唐承都直呼：「賣太快出乎預料。」該案預計2026年底取得使照，2027年可交屋貢獻34億元營收。
據了解，愛山林在南部幾乎快要無案可賣，不過祝文宇購地向來精準，且擅長大規模的開發計畫，近期一口氣入手2地，去年底攜手北基、三地集團，入手農16正對凹子底森林公園561坪的基地，總價約14.59億元。
|類型
|位置
|案名／土地
|現況
|自建案
|高雄新興區
|時尚帝寶
|完銷
|自建案
|高雄三民區
|文華帝寶
|完銷
|自建案
|屏東市
|花園帝寶
|成屋銷售中
|合作案
|高雄三民區
|郡都當代
|已完銷交屋
|合作案
|高雄苓雅區
|濱海
|已完銷交屋
|合作案
|高雄橋頭區
|橋科大極
|預售完銷興建中
|代銷
|高雄鼓山區
|欣都星
|預計Q3進場
|代銷
|高雄鼓山區
|欣美術
|公開時間未定
|購地
|高雄鼓山區
|土地
|預計規劃商辦
|購地
|高雄大寮區
|三裕木業廠房與土地
|短期內不會進行土地變更
▲甲山林南部布局。（ETtoday製表）
愛山林建設副董張境在表示，該地預計規劃商辦大樓，細部還在設計中，預計1、2樓將作為集團南部企業總部，或是房產聯合銷售中心，商辦樓層則是只租不售。
今年初，愛山林入手位於大寮區的三裕木業廠房與土地，成交價高達36億元。愛山林表示，「該地公司出資1/3、12億元，由於使用分區為工業地，短期內不會進行土地變更住宅推案，未來再做進一步開發打算。」
目前愛山林集團手上還有欣巴巴事業的「欣美術」與「欣都星」2個代銷案蓄勢待發。其中最受矚目的「欣都星」預計第三季公開，該案位於農16重劃區內，為重量級指標案件，總銷金額約100億元，門牌保值抗跌特性，被業界視為下半年房市買氣的重要風向標。
至於中部布局，愛山林斬獲不多， 2013年與宏泰人壽、潤隆建在七期推出延續台北帝寶血統的代表作「臺中帝寶」，當時吸引北部客戶爭相捧場，預售單價突破當時新高價逼近6字頭，不過就在該案後，2014年短暫接過同樣是興富發集團的「國家一號院」後，全集團至少5年在中部沒有自建案也沒有代銷案。
讀者迴響