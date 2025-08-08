ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中台灣「首購天堂」新屋進法拍　單價跌回2字頭

▲▼ 寶佳大道,佳福大於,勝美欣,交易量,新光重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近年被稱為「新首購天堂」的太平新光重劃區，近期出現一筆法拍案件，4房雙平車首拍底價1861萬元，堪稱市場破盤價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

承接北屯區，近年被稱為「新首購天堂」的太平新光重劃區，近期出現一筆法拍案件，4房雙平車首拍底價1861萬元，堪稱市場破盤價，單價跌回2字頭，引起討論，但信義房屋專家表示，法拍比較複雜，加上房市觀望濃厚，一拍機會不大。

位於北太平的新光重劃區，約10年前開始推出新案，也因周邊商圈成熟、鄰近74號快速道路，房價親民，成為接棒北屯的「新首購天堂」，近期一間「櫻花巨人」4房雙平車的物件進入法拍市場，引起討論。

該物件屋齡2年，權狀64.4坪含兩車位，格局為4房，2020年屋主入手價格1498萬元，拆算單價25萬元，此次首拍原因為債務清償，底價1861萬元，拆算單價28萬元。

▲▼太平房市,74快速道路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲即便法拍物件已經低於市價，市場仍不看好，主因還是貸款問題。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平新興店吳俊霆說：「底價與市價雖有落差，以目前周邊行情來說，4房物件成交價大約落在2000萬元左右，預期拍出來價格會貼近市價偏低，但是這一拍的人可能不多，畢竟現在貸款不好貸，加上買盤偏觀望。」

即便已經低於市價，市場仍不看好，吳俊霆分析：「目前不論是正常買賣、法拍交易，第一手屋主非短期取得，價格上若沒有3成以上價差，就沒有誘因出手，大家還會再等，除非說有買方急迫性，但有急迫性的買方不會特別買法拍物件。」

寬頻房訊發言人徐華辰指出：「在貸款收緊、房市買氣急凍雙重夾擊下，原本自住與投資客爭相搶進的新成屋，近期在成法拍市場有增多跡象，顯示市場風向已出現明顯轉變，過去因屋齡輕、底價較行情低等特性，往往吸引多組投資人進場競標，最直接還是受到貸款不易，投資盤也縮手影響。」

