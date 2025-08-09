ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

記者張雅雲／高雄報導

麥當勞有「被漢堡耽誤的房產專家」之稱，不過「跟著麥當勞買房」還是房價保證嗎？盤點高雄經營超過30年的麥當勞分店有4家，最老的五福餐廳開幕已經37年，反倒漲幅最少。至於北高雄2家老店，房價則維持保證，漲幅都超過1倍。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

▲▼ 麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盤點高雄經營超過30年的麥當勞分店只有4家，最老的五福餐廳開幕已經37年。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲1992年開幕的十全餐廳，是4家30年以上的老店中，房價漲幅最高。（圖／記者張雅雲攝）

麥當勞等大型連鎖企業選址時會綜合考量許多因素，甚至引來網友說「跟著麥當勞買房就對了」，被視為房市指標之一，盤點高雄目前麥當勞，只有五福餐廳、左營餐廳、鳳山中山餐廳、十全餐廳，4家分店營業超過30年，且從未搬家。

根據實價登錄統計，1988年開幕的五福餐廳，從有實登以來2012年均價16.4萬元漲至2025年27.8萬元，漲幅69.2%，為4店中最低；其次為1991年開幕的鳳山中山餐廳，從11.8萬元漲至21.9萬元，漲幅85.6%。

▲▼ 麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲1991年開幕的鳳山中山餐廳，從2012年均價11.8萬元漲至今年21.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

而北高雄的左營餐廳，從12.2萬元漲至26.6萬元，漲幅118.2%。十全餐廳表現最亮眼，從10.2萬元大漲至26.9萬元，漲幅達164.2%。相較之下，高雄最老的五福餐廳開幕37年漲幅最低，以長線來看增值幅度最有限，被在地人直呼「神話破滅」。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，五福餐廳位於新崛江商圈，雖然漲幅最低，但相對房價仍是4家中最高，「這是房價基期的關係，37年前房價最貴現在還是最貴」。至於鳳山中山餐廳漲幅相對較低，主因是鳳山中山路屬於舊市區，雖然熱鬧但是腹地不夠，近年也沒有新案推出，以致中古屋拉低區域均價。

▲▼ 麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登，北高雄的左營餐廳，房價漲幅超過1倍。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，北高2店都有超過1倍的漲幅，十全路、左營大路周邊因有可開發素地，且近年受惠台積電效應，不少建商推案重心轉往北高，帶動價量雙漲，連帶漲幅也相當驚人。

鄭啟峯分析，跟著麥當勞買房主因是商業行為帶來人潮，也會帶動周邊店面進駐，自然造成商圈的形成，進而提升房價。

餐廳名稱 位置 開幕時間 2012年均價(萬) 2025年均價(萬) 增減幅
五福餐廳 新興區五福二路 1988 16.4 27.8 69.2%
左營餐廳 左營區左營大路 1989 12.2 26.6 118.2%
鳳山中山餐廳 鳳山區中山路 1991 11.8 21.9 85.6%
十全餐廳 三民區十全一路 1992 10.2 26.9 164.2%

▲高雄開店30年且未搬家的麥當勞周邊房價比較。（圖／記者張雅雲攝）

不過，麥當勞展店策略考量的是商圈人流、消費行為、客單價等，不會管是否對房市帶來任何額外效益，只是房地產業者喜歡跟麥當勞畫上等號。

鄭啟峯說：「近年麥當勞展店數也不多，若要評估區域的人流與發展性，連全聯、星巴克、藏壽司等大型連鎖店進駐，也都成房市風向標。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：麥當勞房地產房價高雄購屋新堀江

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

麥當勞有「被漢堡耽誤的房產專家」之稱，不過「跟著麥當勞買房」還是房價保證嗎？盤點高雄經營超過30年的麥當勞分店有4家，最老的五福餐廳開幕已經37年，反倒漲幅最少。至於北高雄2家老店，房價則維持保證，漲幅都超過1倍。

1小時前

限貸回溯生效　他管制前入手第2屋求解套

近期限貸令鬧得人心惶惶，有網友在臉書粉絲專頁PO文，透露手上有1間房屋正在繳房貸，去年又入手1戶預售屋，原本打算換屋，但現階段無法順利出售第1房。該網友疑惑，這種「因政策限制導致貸款不足」，是否不可歸責買賣雙方，能否據此向建商要求無條件解約？

15小時前

女友想同居省房租！他提出「2擔憂」很兩難　一票搖頭：乾脆單身

有些情侶為了省房租，可能會住在一起，近日就有網友發文表示，他住在家裡的房子，結果女友日前卻提出想住一起的要求，但一個人住久了，他實在不習慣家裡有外人，感覺生活會從此被打亂，有沒有人和他有一樣的狀況？貼文曝光後，引起討論。

15小時前

新青安房貸變雙面刃　估價師點出4政策漏洞

近期已有多起建商因資金鏈斷裂導致停工、倒閉、爛尾樓，讓外界擔心房市與金融業可能面臨系統性風險。估價師認為，新青安本希望協助年輕人買房、近期卻因一連串負面效應而引起爭議。隨著執行時間拉長，政策設計上的缺陷與執行層面的問題逐漸浮現。

16小時前

3天火速成交！東森房屋靠社區螢幕廣告寫下房仲奇蹟

東森房屋再次引爆房仲圈話題，近期透過精準、強勢的分眾社區螢幕廣告策略，僅用短短3天便火速成交，為房仲行銷開啟全新篇章。這次廣告精準鎖定物件周邊500公尺內的社區電梯螢幕同步播放，憑藉高密度、高頻率、必經場域的「強制曝光」特性，刊登首日接到11通來電詢問，短短3天便完成簽約成交。

19小時前

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

隨著關稅議題逐漸明朗，加上科技股持續領漲，台股近日再度回升至2萬4千點的高等水位，較先前低點反彈逾6千點，投資人資產普遍回穩。然而，市場呈現「兩樣情」，信義房屋專家表示，營建類股表現明顯落後，至今仍未脫離陰霾。

19小時前

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

台中市復興路、大智路口附近，原本空著好一陣子的「育達補習班」舊址一樓，最近悄悄換上NET即將進駐，這塊過去曾被房仲稱為「地段之王、租金魔王」的街邊大店，專家認為，消費主力自學生移轉至移工。

19小時前

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實登揭真實市況

網友熱議「萬華新案平均房價為何可以超越內湖？」不過專家表示，以整體均價來看，內湖房價仍明顯高於萬華，每坪貴出8萬元，且萬華區內價差大，靠近中正區最高單價可達140萬元，但南萬華普遍還在8字頭。

20小時前

地段＋交通＋公園　三重新市政崛起！7字頭「市政帝寶」成資產配置優選

具備長線價值的新市政特區，關注度持續升溫之際，甲山林集團推出「市政帝寶」，以7字頭讓利價震撼市場，2,247坪大基地開發、三面臨路美地，加上輕鬆付款條件，成為特區內最受矚目的頂級住宅案。

20小時前

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

對比去年上半年，七都成屋購屋總價中位數全面走跌，其中過去房價漲勢兇猛的高雄、新竹縮水最嚴重，年減幅來到14~15%。另外若比較去年下半年，桃園竟不減反增0.8%，相對有撐。

21小時前

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主消失10年沒繳管理費　管委..

老字號江浙菜突歇業　8千萬店面..

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸..

沒買房「不怕老了沒地方住？」　..

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實..

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路..

他第一間房考慮「50年老公寓」..

未來5年　他點名「台北2區域」..

板橋1百貨「櫃位、餐廳撤光」全..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家..

限貸回溯生效　他管制前入手第2..

女友想同居省房租！他提出「2擔..

新青安房貸變雙面刃　估價師點出..

東森房屋靠社區螢幕廣告寫奇蹟

台股重回2.4萬點　營建類股脫..

移工消費力驚人！　NET接手台..

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實..

三重新市政崛起！7字頭入主地標..

七都成屋總價中位數走跌　最慘2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366