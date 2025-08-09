高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

記者張雅雲／高雄報導

麥當勞有「被漢堡耽誤的房產專家」之稱，不過「跟著麥當勞買房」還是房價保證嗎？盤點高雄經營超過30年的麥當勞分店有4家，最老的五福餐廳開幕已經37年，反倒漲幅最少。至於北高雄2家老店，房價則維持保證，漲幅都超過1倍。

▲盤點高雄經營超過30年的麥當勞分店只有4家，最老的五福餐廳開幕已經37年。（圖／記者張雅雲攝）

▲1992年開幕的十全餐廳，是4家30年以上的老店中，房價漲幅最高。（圖／記者張雅雲攝）

麥當勞等大型連鎖企業選址時會綜合考量許多因素，甚至引來網友說「跟著麥當勞買房就對了」，被視為房市指標之一，盤點高雄目前麥當勞，只有五福餐廳、左營餐廳、鳳山中山餐廳、十全餐廳，4家分店營業超過30年，且從未搬家。

根據實價登錄統計，1988年開幕的五福餐廳，從有實登以來2012年均價16.4萬元漲至2025年27.8萬元，漲幅69.2%，為4店中最低；其次為1991年開幕的鳳山中山餐廳，從11.8萬元漲至21.9萬元，漲幅85.6%。

▲1991年開幕的鳳山中山餐廳，從2012年均價11.8萬元漲至今年21.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

而北高雄的左營餐廳，從12.2萬元漲至26.6萬元，漲幅118.2%。十全餐廳表現最亮眼，從10.2萬元大漲至26.9萬元，漲幅達164.2%。相較之下，高雄最老的五福餐廳開幕37年漲幅最低，以長線來看增值幅度最有限，被在地人直呼「神話破滅」。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，五福餐廳位於新崛江商圈，雖然漲幅最低，但相對房價仍是4家中最高，「這是房價基期的關係，37年前房價最貴現在還是最貴」。至於鳳山中山餐廳漲幅相對較低，主因是鳳山中山路屬於舊市區，雖然熱鬧但是腹地不夠，近年也沒有新案推出，以致中古屋拉低區域均價。

▲根據實登，北高雄的左營餐廳，房價漲幅超過1倍。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，北高2店都有超過1倍的漲幅，十全路、左營大路周邊因有可開發素地，且近年受惠台積電效應，不少建商推案重心轉往北高，帶動價量雙漲，連帶漲幅也相當驚人。

鄭啟峯分析，跟著麥當勞買房主因是商業行為帶來人潮，也會帶動周邊店面進駐，自然造成商圈的形成，進而提升房價。

餐廳名稱 位置 開幕時間 2012年均價(萬) 2025年均價(萬) 增減幅 五福餐廳 新興區五福二路 1988 16.4 27.8 69.2% 左營餐廳 左營區左營大路 1989 12.2 26.6 118.2% 鳳山中山餐廳 鳳山區中山路 1991 11.8 21.9 85.6% 十全餐廳 三民區十全一路 1992 10.2 26.9 164.2%

▲高雄開店30年且未搬家的麥當勞周邊房價比較。（圖／記者張雅雲攝）

不過，麥當勞展店策略考量的是商圈人流、消費行為、客單價等，不會管是否對房市帶來任何額外效益，只是房地產業者喜歡跟麥當勞畫上等號。

鄭啟峯說：「近年麥當勞展店數也不多，若要評估區域的人流與發展性，連全聯、星巴克、藏壽司等大型連鎖店進駐，也都成房市風向標。」

