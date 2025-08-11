ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

他9年前7500萬買七期「急售宅」　現底價6910萬被法拍

▲▼聯聚和平大廈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市七期豪宅群近期一座指標社區出現法拍物件，經查，該屋主於2025年4月才將財產信託給資產管理公司，沒想到隨後就進入法拍流程。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期豪宅群近期一座指標社區出現法拍物件，經查，該屋主於2025年4月才將財產信託給資產管理公司，沒想到隨後就進入法拍流程，該物件將於8月中首拍，總坪數約182坪，底價6910萬元，拆算單價38萬元，在地專家認為，首拍可能會流標。

位於僅剩一塊土地可開發的台中市七期府會園道，出現一筆法拍物件，該物件總坪數約182坪，底價6910萬元，格局為4房、5車位，拆算單價38萬元，經查，該物件為七期資深豪宅「聯聚和平大廈」，屋齡達25年，整體走歐式貴族風格。

近一步查詢，該屋主於2016年取得，總價7500萬元，巧合的是，前一手買家買進價格為7700萬元，出售7500萬元的原因為「債務抵償、急售交易」，如今該戶又進入法拍市場底價6910萬元，相當耐人尋味。

▼七期資深豪宅交易一覽表。

項目 內容
所在位置 台中市七期府會園道
物件描述 屋齡25年、4房、5車位
總坪數 約182坪
底價 6910萬元
拆算單價 每坪38萬元
屋主財產信託時間 2025年4月
屋主取得時間 2016年、7500萬元
屋主交易原因 債務抵償、急售交易

不過此次法拍原因為銀行強制執行，在進入法拍前，這戶豪宅已經交由資產管理公司信託，對此，寬頻房訊發言人徐華辰認為：「過去不少民眾以為財產信託後，就可避免相關債務追債，但實際上要強制執行仍會依照原債務人資產，信託必須是出於合法目的，不能用來規避債務或稅捐。如果信託被認定為通謀虛偽意思表示，則該信託契約無效，信託財產仍可被強制執行。」

▲▼聯聚和平大廈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該社區為建商位於七期的第一棟豪宅大樓，地點無可挑剔。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，七期資深房仲廖香婷則直言：「該社區為建商位於七期的第一棟豪宅大樓，地點無可挑剔，就位於府會園道首排，一層2戶的百坪規劃、公設以現在角度來說相當先進，包含雪茄室等應有盡有。」

不過廖香婷說：「該豪宅也是台中七期首批豪宅群的代表，但屋齡25年，近幾年成交單價落在35~40萬元，首拍單價38萬元為行情價，但是會不會有人出手就很難說，畢竟該物件總價高，在七期若不執著於坪數，還是有很多可選擇性的物件。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

他9年前7500萬買七期「急售宅」　現底價6910萬被法拍

